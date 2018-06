Kreikan ja Makedonian ulkoministerit allekirjoittivat sopimuksen maiden välisen nimikiistan päättämiseksi

Kreikan ja Makedonian ulkoministerit ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla päätetään maiden välinen 27 vuotta kestänyt nimikiista. Makedonian uudeksi viralliseksi nimeksi on tarkoitus tulla Pohjois-Makedonia.

Sovun neuvotelleet maiden pääministerit seurasivat allekirjoitustapahtumaa Psaradesin kalastajakylässä. Kylä sijaitsee Prespajärven etelärannalla, ja järvi sijaitsee maiden välisellä rajalla.

– Tämä on urhea, historiallinen ja tarpeellinen askel kansoillemme, Kreikan pääministeri Aleksis Tsipras sanoi.

– Maidemme pitäisi astua pois menneisyydestä ja katsoa tulevaisuuteen. Kansamme haluavat rauhaa, ja meistä tulee kumppaneita ja liittolaisia, sanoi Makedonian pääministeri Zoran Zaev.

Zaev ja useat hänen hallituksensa ministereistä saapuivat kylään pikaveneellä. Zaev ja Tsipras tervehtivät lämpimästi kylän laiturilla ja siirtyivät sen jälkeen paikalle pystytettyyn suureen telttaan, jossa allekirjoitukset tapahtuivat. Paikalla olleet osoittivat suosiotaan seisaaltaan ministereiden allekirjoitettua sopimuksen.

Paikalla oli myös EU:n ja YK:n korkeita virkamiehiä, muun muassa YK:n poliittisten asioiden alipääsihteeri Rosemary DiCarlo, YK:n pitkäaikainen neuvottelija Matthew Nimetz, EU:n ulkoministeri Federica Mogherini, sekä unionin laajentumiskomissaari Johannes Hahn. Nimetz, joka myös allekirjoitti sopimuksen, oli yrittänyt välittää sopua kiistassa vuodesta 1994 lähtien, ensin Yhdysvaltain ja sittemmin YK:n edustajana.

Allekirjoitustilaisuuden jälkeen osapuolet siirtyivät lounaalle Makedonian puolelle järveä. Tsiprasista tuli samalla ensimmäinen Kreikan pääministeri, joka on vieraillut Makedoniassa.

Makedonian presidentti ei hyväksy sopua

Molempien maiden parlamenttien pitää vielä hyväksyä sopimus, ja Makedoniassa sen on läpäistävä myös kansanäänestys. Makedonian parlamentin on tarkoitus alkaa keskustella sopimuksesta ensi viikolla. Myös Makedonian perustuslakia on muutettava, jotta Kreikka voisi lopullisesti hyväksyä sovun.

Molemmissa maissa lukuisat tavalliset ihmiset ovat vastustaneet sopua. Kreikan parlamentti antoi eilen luottamusäänestyksessä tukensa Tsiprasille samaan aikaan kun parlamentin ulkopuolella mellakoitiin ja osoitettiin mieltä sopua vastaan.

Myös molempien maiden pääoppositiopuolueet ovat sanoneet, etteivät ne tue sopua. Samoin on todennut Makedonian presidentti Gjorge Ivanov. Hän aikoo käyttää veto-oikeuttaan sovun hyväksymisessä, jolloin se siirtyisi uudestaan parlamentin käsiteltäväksi. Jos edustajat hyväksyvät sovun uudelleen, myös Ivanovin on pakko hyväksyä se, kertoo BBC.

Makedonia hyväksyttiin YK:n jäseneksi vuonna 1993 nimellä Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, mutta 120 maata, mukaan lukien Venäjä ja Yhdysvallat, ovat tunnustaneet sen nimellä Makedonian tasavalta.

Kiista on pysäyttänyt Makedonian EU- ja Nato-jäsenyyksien etenemisen ja maa toivoo, että se voisi edetä neuvotteluissa mahdollisimman pian.