Kiinan valtion media: Pohjois-Korean johtaja vierailee Kiinassa tiistaina ja keskiviikkona

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un vierailee Kiinassa tiistaina ja keskiviikkona, kertoo Kiinan valtion media. Kiinan valtion CCTV ei kuitenkaan kerro, onko Kim jo saapunut Kiinaan.

Kyseessä on Kimin ensimmäinen ulkomaanmatka sen jälkeen, kun hän tapasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin. Kim ja Trump tapasivat viime viikon tiistaina Singaporessa.

Kim on vieraillut Kiinassa kolme kertaa maaliskuun jälkeen. Kimin aiemmista Kiinan vierailuista on kerrottu aina vasta, kun tapaaminen on jo päättynyt.

Nikkei business daily -lehti kertoi aiemmin, että Kim toivoo saavansa helpotusta maalle asetettuihin pakotteisiin, sillä Kim on luvannut luopua ydinaseistaan. Kimin uskotaan hakevan pakotehelpotuksiin tukea Kiinalta.