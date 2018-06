Espanjan hallitus haluaa siirtää Francon uuteen hautaan

Sosialistien johtama Espanjan uusi hallitus haluaa siirtää diktaattori Francisco Francon ruumiin pois nykyisestä hautapaikastaan. Franco haudattiin vuonna 1975 kiistanalaisen Valle de los Caidosin muistomerkin kirkkoon Madridin lähelle.

Valle de los Caidos eli Kaatuneiden laakso on valtava muistomerkki, jonne on haudattu yli 33 000 Espanjan sisällissodassa kaatunutta. Laaksoon haudattiin sekä Francon puolella sotineita nationalisteja että tasavaltalaisia, mutta jättimuistomerkkiä on pidetty sävyltään nationalistisena.

Espanjan parlamentti hyväksyi viime vuonna äänestyksessä ehdotuksen, jonka mukaan Francon jäännökset voidaan siirtää pois hautapaikastaan. Ex-pääministeri Mariano Rajoyn johtama konservatiivihallitus ei toteuttanut päätöstä.