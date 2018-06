Valkoinen talo: Trump antoi tukensa maahanmuuttoa koskeville lakiesityksille

Tiedotteen mukaan Trump tukee edustajainhuoneen molempia lakiehdotuksia, joissa säädetään muun muassa muurin rakentamisesta, maahanmuuttoon liittyvien porsaanreikien tukkimisesta, viisumiloton perumisesta ja maahanmuuton hillitsemisestä.

Ivanka Trump keskusteli isänsä kanssa siirtolaislasten erottamisesta perheistään

Valkoisen talon mukaan presidentti Donald Trumpin tytär ja neuvonantaja Ivanka Trump on keskustellut isänsä kanssa siirtolaislasten erottamisesta vanhemmistaan. Asiasta kertoi Valkoisen talon tiedottaja CNN:lle. Tiedottajan mukaan Ivanka Trump on myös keskustellut asiasta muutaman kongressin republikaaniedustajan kanssa.

Presidentti Trumpin kerrottiin aiemmin sanoneen edustajainhuoneen republikaaneille, että Ivanka Trump oli lähestynyt isäänsä asian tiimoilta. Yhden edustajan mukaan Trump oli sanonut tyttärensä kehottaneen häntä lopettamaan perheiden erottamisen.

Useat republikaanisenaattorit vaativat, että siirtolaislasten erottaminen vanhemmistaan lopetetaan

Yhdysvalloissa 12 republikaanisenaattoria on lähettänyt oikeusministeri Jeff Sessionsille kirjeen, jossa vaaditaan, että luvatta rajan ylittäneiden lasten erottaminen vanhemmistaan lopetetaan. Senaattorit sanovat kirjeessä, että he tukevat hallinnon pyrkimyksiä vahvistaa maahanmuuttolakeja, mutta että he eivät voi tukea käytäntöä, jonka myötä alaikäisiä erotetaan vanhemmistaan.

Kirjeen lähettäneiden senaattoreiden joukossa on muun muassa Orrin Hatch, John McCain ja Susan Collins.

Asiasta uutisoi CNN.