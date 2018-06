Ihmisoikeustuomioistuin hylkäsi joukkomurhaaja Breivikin valituksen vankilaoloistaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on hylännyt norjalaisen joukkomurhaajan Anders Behring Breivikin valituksen vankilaoloistaan. Tuomioistuimen mukaan Breivikin valitusta on mahdoton hyväksyä ja että päätös on lopullinen.

Breivik on valittanut, että häntä pidetään epäinhimillisissä oloissa. Joukkomurhaajaa on hiertänyt muun muassa, että häntä pidetään eristyksissä muista vangeista. Breivik on pitänyt kohteluaan vankilassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisena. Strasbourgissa toimiva Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ilmoitti torstaina, ettei ole havainnut Breivikin tapauksessa mitään ihmisoikeussopimuksen rikkomuksia ja että anomus on perusteeton. Breivikin kotimaassa Norjassa korkein oikeus päätti yli vuosi sitten, ettei aio käsitellä Breivikin valitusta. Vuonna 2011 Breivik tappoi yhteensä 77 ihmistä Oslossa ja Utöyan saarella pommilla ja ampumalla. Joukkomurhaaja istuu parhaillaan 21 vuoden vankilatuomiota. Breivik on muuttanut nimensä Fjotolf Hanseniksi.