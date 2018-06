Poliisi on pidättänyt miehen epäiltynä amerikkalaisen-räppärin ampumisesta, kertoivat torstaina useat tiedotusvälineet, muun muassa BBC . 20-vuotias räppäri oli oikealta nimeltään

Pidätetty on 22-vuotias mies, jota epäillään murhasta. Räppäri oli lähdössä moottoripyöräliikkeestä, kun hänet ammuttiin. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa.

Look at Me -kappaleensa myötä tunnetuksi tulleen XXXTentacionin oli määrä esiintyä Helsingissä Weekend Festival -tapahtumassa elokuussa.