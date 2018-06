YK vaatii tutkimusta Venezuelan hallinnon ihmisoikeusloukkauksista

YK:n ihmisoikeuskomissaari Zeid Ra'ad Al Hussein vaatii kansainvälistä selvitystä Venezuelassa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista. Al Husseinin mukaan presidentti Nicolas Maduron hallinto on antanut turvallisuusjoukoille täysin vapaat kädet tukahduttaa opposition kannattajien mielenosoitukset. Ihmisoikeusneuvoston keräämien tietojen mukaan turvallisuusjoukot ovat saattaneet tappaa yli 500 ihmistä vuoden 2015 heinäkuun ja viime vuoden maaliskuun välillä.

Al Husseinin mukaan tutkintaan pitää mahdollisesti kytkeä mukaan myös Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin. Rikostuomioistuin aloitti jo helmikuussa esitutkinnan turvallisuusjoukkoihin kohdistuvista epäilyistä.

Venezuela ei ole päästänyt YK:n tutkijoita maahan, joten tutkintaa on pitänyt tehdä etänä.

Turvallisuusjoukkojen virallinen tehtävä on rikosten torjunta, mutta ihmisoikeusneuvoston mukaan ne surmasivat lähinnä rikosepäillyiksi sopivia nuoria miehiä köyhillä asuinalueilla. Operaatioiden päätavoite oli osoittaa, että Maduron hallinto taistelee rikollisuutta vastaan.

Venezuelan entinen valtakunnansyyttäjä Luisa Ortega Diaz antoi ennen erottamistaan ja lähtöään maanpakoon kymmeniä pidätysmääräyksiä turvallisuusjoukkojen upseereille, joita epäillään yhteyksistä ainakin 46 surmaan. Oikeudenkäynti on aloitettu vain yhdessä tapauksessa.

Maduron kaudella Venezuela on vajonnut entistä syvempään talouskriisiin. Hyperinflaatio on romahduttanut talouden, ja sekä elintarvikkeista että lääkkeistä on ankara pula. Sadattuhannet venezuelalaiset ovat paenneet maasta.

YK syyttää hallitusta kriisin vähättelystä.

– Rasia verenpainelääkettä maksaa enemmän kuin kuukauden minimipalkka ja äidinmaitovastike enemmän kuin kahden kuukauden palkan. Kun mielenosoittaminen tällaista tilannetta vastaan voi johtaa vankilatuomioon, on epäoikeudenmukaisuus äärimmäisen räikeää, Al Hussein sanoi tiedotustilaisuudessa Genevessä.

Maduro voitti vaalit toukokuussa ja sai kuuden vuoden jatkokauden. Oppositio boikotoi vaaleja, ja yli puolet äänioikeutetuista jätti vaalit väliin.