Turkissa kampanjoitiin kiivaasti vaalien aattona – "mikään pääkanava ei tee lähetystä täältä"

Turkissa oppositiojohtaja Muharrem Incen viimeinen vaalitapahtuma keräsi suuren joukon ihmisiä Istanbulin Maltepessa lauantaina iltapäivällä.

Ince piti hurraavalle väkijoukolle puheen, jossa hän lupasi pistää stopin presidentti Recep Tayyip Erdoganin politiikalle.

--Jos presidentti Erdogan jatkaa, talouskriisi jatkuu, kansalaisten puhelinten kuuntelu jatkuu, median alasajo jatkuu. Lupaan, että meidän valtakaudellamme se ei jatku, Ince sanoi. Hän sai puheensa jälkeen suuret aplodit.

Kiistaa aiheutti tapahtuman osallistujien lukumäärä. Incen mukaan osallistujia oli viisi miljoonaa, Turkin valtapuolue AKP:ta edustava sisäministeri taas tviittasi luvun olleen vain 280 000.

Turkissa järjestetään sunnuntaina presidentin- ja parlamenttivaalit. Viimeaikaisissa gallupeissa Erdogan ja hänen valtapuolueensa AKP ovat olleet johdossa. Opposition vaaliliitto on kuitenkin tehnyt loppukirin, ja erityisesti Ince on haastanut Erdogania.

Myös presidentti kampanjoi viimeisenä päivänä Istanbulissa. Puheensa aikana hän korosti esimerkiksi teiden rakentamista ja muita parannuksia, joita valtapuolue AKP:n aikana on tehty Istanbulin kehittämiseksi.

– Me olemme täällä teidän palveluksessanne. Muistatteko millaista täällä ennen oli, Erdogan kysyi väkijoukolta.

Ince heilutteli sipulinippua

Lavalla nähtiin myös hetki, jossa Ince heilutti puheensa aikana sipulinippua. Sipulin ja muiden elintarvikkeiden hinnan nousu on noussut yhdeksi vaaliteemaksi Turkissa. Liiran arvo on kiitänyt kovaa vauhtia alas, ja asiantuntijat ovat varoitelleet talouskriisistä.

Ince kritisoi myös puheensa aikana Turkin mediaa siitä, että oppositiopuolueet ovat saaneet vaalikampanjan aikana vain vähän näkyvyyttä.

– Mikään päätelevisiokanavista ei tee lähetystä täältä, tämä on merkki median sensuurista.

Oppositio on ollut myös huolissaan vaalivilpin mahdollisuudesta. Muun muassa joiltain ulkomaisilta vaalitarkkailijoilta on evätty pääsy Turkkiin viime päivinä. Turkin hallinto on kiistänyt väitteet vilpistä.

Turkin vaalit käydään poikkeustilassa, joka julistettiin maahan heinäkuun 2016 sotilasvallankaappausyrityksen jälkeen. Sen aikana lukuisia ihmisiä on pidätetty tai erotettu viroistaan, joukossa monia hallinnon kriitikkoja.

Turkin hallinnon mukaan toimet on suunnattu vain ”terroristeja” tai sotilasvallankaappausyritystä yrittäneitä vastaan.