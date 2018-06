Saudi-Arabiassa naiset pääsevät nyt ajamaan autoa – sosiaalinen media täyttyi ajovideoista

Saudi-Arabiassa naiset voivat nyt ajaa autoa. Maassa vuosikymmeniä voimassa ollut laki, joka kielsi naisia ajamasta autoa, päättyi puolenyön jälkeen.

Naiset täyttivät paikallisen sosiaalinen median videoilla ja kertomuksilla ensimmäisistä automatkoistaan. Kaduilla oli paljon poliiseja valvomassa liikennettä, ja osa poliiseista jakoi kukkia tuoreille kuljettajille.

– Silmäni täyttyivät kyynelistä, kun näin ensimmäistä kertaa vailla pidätyksen pelkoa ajavien saudinaisten riemun, itseluottamuksen ja ylpeyden. Olen onnellinen ja helpottunut siitä, että tyttäret elävät hieman vapaampina kuin äitinsä, kirjoitti ihmisoikeusaktivisti Hala al-Dosari Twitterissä. Al-Dosari tunnetaan pyrkimyksistään parantaa naisten asemaa Saudi-Arabiassa.

Ajokiellon kumoaminen ei ole ainoa maassa tehty historiallinen uudistus, sillä hieman aikaisemmin elokuvateatterit sallittiin.

Vaikka kuningaskunta on tehnyt uudistuksia ja näyttänyt avautumisen merkkejä, maassa on viime viikkoina esimerkiksi pidätetty parikymmentä naisasia-aktivistia. Asiantuntijoiden mukaan kruununprinssi haluaa tällä tavoin muun muassa osoittaa, että uudistuksista huolimatta valta on yhä tiukasti kuningasperheen käsissä.

Uudistuksilla halutaan vähentää talouden riippuvuutta öljyrahoista

Saudi-Arabian uudistukset liittyvät kruununprinssi Mohammed bin Salmanin Vision 2030 -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on uudistaa kuningaskuntaa.

Yksi uudistusten motiivi on ollut vähentää Saudi-Arabian talouden riippuvuutta öljyrahoista, ja tavoitteena on kasvattaa muun muassa naisten työllistymistä.

Osa tahoista on kuitenkin kritisoinut uudistuksia lähinnä taloudellisista syistä johtuviksi.

Esimerkiksi naisten oikeuksien tiellä seisoo yhä monia esteitä. Yksi isoimmista on Saudi-Arabian "huoltajalaki". Lain mukaan nainen tarvitsee luvan lähes kaikkiin päätöksiinsä miespuoliselta huoltajalta, oli kyse sitten ulkomaille matkustamisesta tai avioliitosta.

Osa hallinnon puolustajista arvelee, että liian nopeat uudistukset säikäyttäisivät liikaa maan konservatiiveja.