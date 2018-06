Yhdysvaltojen kotimaan turvallisuudesta vastaava virasto DHS kertoi myöhään lauantaina , että sillä on suunnitelma siitä, miten rajalla toisistaan erotetut siirtolaislapset ja -vanhemmat saatetaan takaisin yhteen.

Vanhempien ja lasten tietojen linkittämistä varten rakennetaan uusi tietokanta, jonka kautta perheenjäsenet voivat pitää yhteyttä toisiinsa.

DHS kertoi, että yli 500 lasta on jo palautettu vanhemmilleen.

CNN:n mukaan vielä säilöön otettuina olevat yli 2 000 lasta palautetaan vanhemmilleen vasta sitten, kun heidän vanhempiensa karkotus on käsitelty. Yhdistäminen tapahtuu joko ennen mahdollista karkotusta tai sen jälkeen, kun vanhempi on vapautettu pidätyskeskuksesta ja hän on ilmoittautunut lapsen huoltajaksi.