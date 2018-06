Ulkoministeri Soini: Erdogan on kansansa valitsema presidentti

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) pitää Turkin sunnuntaisten presidentinvaalien tulosta merkkinä siitä, että Turkin viime vuosien suunta pysyy ennallaan eikä suuria muutoksia EU-suhteeseen ole odotettavissa.

Soini sanoi STT:lle, että Erdogan on kansansa valitsema presidentti ja vaalituloksia on aina kunnioitettava. Soinin mukaan Turkin oppositio näytti vaaleissa, että sillä on kyky haastaa valtapuolueiden ehdokkaita. Soini katsoo opposition saaneen uutta ryhtiä ja uskoa.

Tutkija ei usko, että vaalien rehellisyydestä saadaan puolueetonta selvitystä

Turkin presidentin- ja parlamenttivaalien tulos ei yllättänyt Ulkopoliittisen instituutin vanhempaa tutkijaa Toni Alarantaa. Valtapuolue AKP:n istuva presidentti Recep Tayyip Erdogan voitti vaalit ensimmäisellä kierroksella.

– Viimeisten kuukausien aikana kaavailtiin, että oppositio onnistuisi tekemään loppukirin. Jonkin aikaa näytti siltä, että saadaan kunnon kamppailu, ja tietyllä tavalla saatiinkin, mutta kyllä tämä tulos aika ennakoitavissa oli, Alaranta sanoo.

Turkin sisä- ja ulkopolitiikkaan erikoistuneen Alarannan mukaan presidentinvaalien järjestämiseen liittyi paljon epäselvyyksiä ja mahdollista vilppiä, mutta puolueetonta selvitystä vaalien rehellisyydestä tuskin koskaan saadaan.

– Se on fakta, että siellä oli paljon epämääräisyyksiä ja raportteja vilpistä. Todennäköisesti koskaan ei saada puolueetonta selvitystä siitä, kuinka laajaa tällainen oli, Alaranta sanoo.

Tutkijan mukaan Turkin keskusvaalilautakunta on kovan poliittisen painostuksen alla. Myös vuotta aiemmin järjestetyssä kansanäänestyksessä presidenttivaltaiseen järjestelmään siirtymisestä nähtiin raportteja väärinkäytöksistä, mutta niitä ei tutkijan mukaan ole pystytty selvittämään.

– Asetelma on se, että Erdogan sanoo taas, että pulinat pois ja marssitaan eteenpäin, Alaranta sanoo.

Samana päivänä järjestettyjen parlamenttivaalien merkittävin tulos Alarannan mukaan on äärikansallismielisten voimistuminen valtapuolue AKP:n rinnalla parlamentissa, mikä todennäköisesti vaikeuttaa entisestään kurdivähemmistön tilannetta Turkissa.

Kansanedustaja Yanar: "Surullinen tilanne"

Turkissa syntyneen kansanedustaja Ozan Yanarin (vihr.) mukaan Turkin vaalien tulos kertoo maan "surullisesta tilanteesta".

– Erdogan näyttää vahvistavan otettaan Turkista. Tämä ei tarkoita hyvää maan demokratiakehitykselle tai moniäänisyydelle. Turkki on mennyt aika itsevaltaiseen suuntaan Erdoganin johdolla, ja pelkoni on, että tilanne jatkuu ja itsevaltaisuus vain syvenee, Yanar kommentoi STT:lle.

Kansanedustaja seurasi aktiivisesti vanhan kotimaansa vaaleja sosiaalisessa mediassa, mutta mahdollisesta vaalivilpistä on hänen mukaansa vaikea sanoa mitään varmaa.

– Twitterissä ja oppositiohenkisessä mediassa on esiintynyt väitteitä erilaisista vilpillisistä tilanteista, mutta on tosi vaikea sanoa, kuinka hyvin ne pitävät paikkansa ja kuinka laajamittaisesta ilmiöstä on kyse. Erityisen sekavaa oli ääntenlaskennan tulosten uutisointi.

Yanarin mukaan vaaleista oli nähtävissä, että turkkilaisten luottamus valtion instituutioihin on huvennut.

– Turkki on maa, jossa lehdistönvapaus ja riippumaton oikeuslaitos eivät kunnolla toimi, ja valtiollisen tiedotustoimiston kertomisiin ei luoteta. Jopa vaalilautakunnan sanomisia epäillään. Luottamus on aika alhaalla.