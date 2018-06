Yhdysvalloissa voi puhjeta iso riita siitä, milloin korkeimman oikeuden tuomarista äänestetään

Yhdysvalloissa demokraattien ja republikaanien välillä kytee jo riita siitä, milloin korkeimman oikeuden tuomarista äänestetään. Useat demokraatit ovat sitä mieltä, että senaatin pitäisi äänestää uudesta tuomarista vasta sen jälkeen, kun uusi kongressi on aloittanut toimintansa.

Näin sanoo muun muassa demokraattien piiskuri eli ryhmäkurin pitäjä Dick Durbin. Hän muistuttaa, että senaatin republikaanien johtaja Mitch McConnell itse aloitti käytännön, jossa yhdysvaltalaiset saavat ensin sanoa sanansa vaaleissa ja vasta sitten korkeimman oikeuden paikat täytetään.

Myös senaatin demokraattien johtaja Chuck Schumer kehottaa republikaaneja noudattamaan vuonna 2016 asetettua sääntöä, jonka mukaan asiaa ei pitäisi käsitellä äänestysvuonna. Hänen mukaansa Anthony Kennedyn jättämä virka on Yhdysvalloissa korkeimman oikeuden tärkein ainakin nykyisen sukupolven aikana.

McConnell ei suostunut vuonna 2016 järjestämään äänestystä silloisen presidentin Barack Obaman valinnasta korkeimman oikeuden tuomariksi ennen kuin Yhdysvalloissa oli äänestetty uudesta presidentistä.

Korkeimman oikeuden tuomari 81-vuotias Kennedy ilmoitti eilen Suomen aikaa jättävänsä tehtävänsä. Hänen on tarkoitus lopettaa virassaan heinäkuun lopussa.

Arvioiden mukaan uusi korkeimman oikeuden tuomari on nykyistä konservatiivisempi

McConnell on jo ilmoittanut, että hänen tarkoituksenaan on äänestää presidentti Donald Trumpin ehdokkaan vahvistamisesta korkeimman oikeuden tuomariksi jo tänä syksynä.

CNN:n lähteen mukaan republikaanien tavoitteena on ainakin tällä hetkellä järjestää uuden ehdokkaan kuuleminen jo työväenpäivänä, joka on Yhdysvalloissa syksyllä. Lähteen mukaan tarkoituksena on, että uusi tuomari voisi aloittaa jo syyskauden alussa lokakuussa.

Välivaalit järjestetään marraskuussa. Välivaaleissa valitaan kongressin alahuoneen eli edustajainhuoneen kaikki 435 edustajaa sekä kolmannes senaattoreista kongressin ylähuoneeseen eli senaattiin.

Kennedyä pidetään maltillisena konservatiivina, joka on keskitien kulkijana antanut usein ratkaisevan äänen.

Kennedyn erotessa presidentti Trump pääsee nimittämään uuden tuomarin korkeimpaan oikeuteen. Ensiarvioiden mukaan Trump päätynee tiukempaan konservatiiviin, jolloin korkeimman oikeuden linjaukset saattavat jyrkentyä.

Yhdysvalloissa erittäin merkittävän korkeimman oikeuden yhdeksän tuomarin nimitykset ovat elinikäisiä, jos he eivät päätä Kennedyn tapaan itse erota.