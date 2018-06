NBC: Pohjois-Korean epäillään kasvattaneen rikastetun uraanin tuotantoa

Amerikkalaiset tiedusteluviranomaiset epäilevät, että Pohjois-Korea on kaikessa hiljaisuudessa lisännyt ydinaseissa käytettävän rikastetun uraanin tuotantoa, kertoo televisiokanava NBC

Tiedustelulähteiden mukaan tuotantoa on laajennettu useissa kohteissa samalla kun Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on lämmitellyt suhteitaan Yhdysvaltojen ja presidentti Donald Trumpin suuntaan.

Tavattuaan Kimin Singaporessa Trump on itse julistanut, etteivät Pohjois-Korean ydinaseet enää ole uhka.

Näkemys ei saa tukea tiedusteluviranomaisilta, jotka kommentoivat tilannetta nimettöminä NBC:lle. Haastateltujen mukaan Pohjois-Korea yrittää tiristää Yhdysvalloilta mahdollisimman suuria myönnytyksiä pitäen samalla kynsin ja hampain kiinni ydinaseesta, joka hallinnon silmissä on välttämätön maan selviytymiselle.

Kim ja Trump julistivat Singaporessa pyrkivänsä ydinaseettomuuteen, mutta eivät tehneet mitään sopimusta asiasta. Trump määräsi kuitenkin sotaharjoitukset Korean niemimaalla keskeytettäviksi, mikä oli merkittävä myönnytys Pohjois-Korealle.

Pohjois-Korea on keskeyttänyt ohjus- ja ydinkokeet, mutta se ei vielä kerro ydinohjelman loppumisesta, sanovat NBC:n haastattelemat viranomaiset.

– Ei ole mitään todisteita, että he pienentäisivät varastojaan tai lopettaisivat tuotannon. Meillä on vedenpitävät todisteet, että he yrittävät johtaa Yhdysvaltoja harhaan, sanoi yksi haastatelluista.

Tiedustelulähteiden mukaan Yhdysvallat on viime vuosina tehostanut vakoiluaan Pohjois-Koreassa ja onnistunut keräämään sieltä aiempaa enemmän tietoa. Pohjois-Korealla epäillään olevan ainakin yksi salattu rikastettua ydinpolttoainetta tuottava laitos, yleisesti tiedossa olevan Yongbyonin lisäksi.