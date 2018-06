Mallorcan vesillä uiskentelee viisimetrinen valkohai – havainto ensimmäinen vuosikymmeniin

Mallorcan rannikolla on havaittu harvinainen vieras. Luonnonsuojelujärjestö Alnitak kertoo Facebook -sivuillaan löytäneensä Cabreran saaren edustalla viisimetrisen valkohain. Järjestö kuvasi hain uiskentelua yli tunnin ajan.

Kyseessä on ensimmäinen kerta yli 40 vuoteen, kun Baleaarien saarilla on havaittu valkohai. BBC:n mukaan edellinen varmistettu havainto oli vuodelta 1976.

Valkohait voivat kasvaa jopa kuusimetrisiksi ja kahden tonnin painoisiksi järkäleiksi. Ne voivat uida yli 60 kilometrin tuntinopeudella.

Haiden paluusta Espanjan vesille on ollut epäilyjä jo pitkään, koska kuolleista valaista on löytynyt hampaiden jälkiä. Lisäksi valkohaista on saatu vahvistamattomia havaintoja. Alnitak oli ensimmäinen, joka sai hain kuvattua.