Nicaraguan väkivaltaisuuksien kuolonuhriluku nousi jälleen

Nicaraguassa ainakin yksi ihminen kuoli ja 11 haavoittui presidentti Daniel Ortegaa vastustavien mielenosoitusten yhteydessä lauantaina. Asiasta kertovan ihmisoikeusjärjestön mukaan surmansa sai 23-vuotias mies, jota ammuttiin päähän, kun joukko mielenosoittajia poikkesi suunnitellulta reitiltä.

Mielenosoittajia haavoittui ainakin pääkaupunki Managuassa sekä Leonin kaupungissa, jossa ainakin yhtä mielenosoittajaa ammuttiin. Häneen osui kaikkiaan kahdeksan luotia, uutistoimisto AFP kertoo.

Ortegaa vastustavia protesteja järjestettiin lauantaina ympäri maata ja niihin osallistui tuhansia ihmisiä.

Huhtikuussa alkaneiden mielenosoitusten yhteydessä on kuollut jo yli 200 ihmistä. Yhden paikallisen ihmisoikeusjärjestön mukaan kuolonuhreja on kaikkiaan 285. Toinen paikallisjärjestö on puolestaan puhunut yli 220 kuolonuhrista.

Väkivaltaisuudet saivat alkunsa, kun aluksi pienimuotoiset mielenosoitukset sosiaaliturvan muutoksia vastaan räjähtivät Ortegan vastaiseksi kansannousuksi.