Asiantuntija tiedelehdelle: Näin luolaan jääneet thaimaalaispojat voivat yrittää sopeutua tilanteeseen

Peittoihin kääriytyneet lapset ovat videolla piristyneitä verrattuna siihen, missä kunnossa heidät maanantaina löydettiin. 11–16-vuotiaiden poikien jalkapallojoukkue ja heidän valmentajansa olivat olleet tulvavesien takia vankina luolassa toista viikkoa ennen löytämistään.

Sukeltajat ovat kuljettaneet lapsille ravintogeeliä ja lääkkeitä.

- Olemme täysin varmoja siitä, etteivät pojat ole minkäänlaisessa vaarassa ennen kuin ryhdymme evakuoimaan. Pidämme heistä huolta niin kuin he olisivat omia lapsiamme, sanoo maakunnan kuvernööri Narongsak Osottanakorn.

Viranomaiset kartoittavat nyt turvallisinta vaihtoehtoa 12 pojan ja heidän 25-vuotiaan valmentajansa saamiseksi ulos luolasta.

Oxfordin yliopiston asiantuntija David Paterson on kommentoinut New Scientist -lehdelle, miten loukussa olevat henkilöt voivat yrittää sopeutua tilanteeseen henkisesti.

- Koska he elävät suljetussa tilassa, jossa ei ole päivänvaloa, tilanne vaikuttaa heihin suuresti. On erittäin tärkeää, että he ovat henkisesti sitkeitä, Paterson sanoo lehdelle.

Paterson vertaa poikien oloja astronauttien kokemuksiin. Tutkimusten mukaan astronautit ovat pärjänneet henkisesti paremmin tehtävien aikana, kun he ovat kommunikoineet toistensa kanssa, tiedostaneet tilanteen ja yrittäneet pitää kiinni vuorokausirytmistä, New Scientist kirjoittaa.

Patersonin mukaan pojille on syytä keksiä tekemistä ja yllätysyhteydenotot perheenjäseniltä eivät ole huono idea. Lisäksi yllätyslahjat voivat parantaa poikien mielialaa.

Vuorokausirytmin noudattaminen on toki vaikeaa pimeässä tilassa, lehti kirjoittaa. Rytmiin voi yrittää vaikuttaa esimerkiksi pitämällä tietty tauko ruokailujen välillä, New Scientist kirjoittaa.

