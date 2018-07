Ruotsin pääministeri ampumisista: Jengit täytyy nujertaa, poliisi ja hallitus koolle

Ruotsin hallitus aikoo kutsua poliisin kokoukseen viimeaikaisten ampumistapausten takia. Asiasta kertoo Ruotsin pääministeri, sosiaalidemokraattien Stefan Löfven.

Reilun parin viikon aikana ainakin seitsemän ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut ampumisissa Ruotsissa. Ainakin useimpien ampumisten epäillään liittyvän jengiväkivaltaan.

Ruotsin hallitus haluaa kuulla poliisilta, mitä asiassa olisi tehtävissä ja miltä poliisin resurssit näyttävät.

– Olemme päättäväisiä siinä, että nämä jengit on nujerrettava, Löfven sanoi keskiviikkona.

Ruotsin poliisiylijohtaja Anders Thornberg arvioi alkuviikosta STT:lle, että tilanne on erittäin vakava. Thornbergin mukaan sivullisilla on varsin pieni riski joutua ampumistapausten keskelle, vaikka sekin on mahdollista.