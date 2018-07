Trump haluaa tavata Putinin kahden kesken Helsingissä

Amerikkalaisen CBS-kanavan toimittajan Mark Knollerin mukaan Trumpilla ja Putinilla olisi kahdenkeskinen tapaaminen ja sen jälkeen laajempi tapaaminen valtuuskuntien kanssa.

Knoller tviittaa, että Trumpin on määrä keskustella Putinin kanssa Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltain vaaleihin ja Venäjän toimista Ukrainassa sekä Syyriassa.

Ulkoministeriö ei kommentoinut torstai-iltana tapaamispaikkaan liittyviä tietoja. Myöskään Yhdysvaltojen Suomen-suurlähetystö ei vahvista tapaamispaikkaa, kertoo lähetystön kulttuuri- ja lehdistöosaston päällikkö T.J. Grubisha STT:lle.

Trump haluaa historiallista painoa

Uutiskanava CNN:n mukaan Trump on kertonut tapaamisen suunnittelijoille haluavansa "monumentaaliselta" tuntuvan tapahtuman, joka muistuttaa tyyliltään Yhdysvaltain ja Venäjän johtajien aiempia huippukokouksia. CNN:n lähteiden mukaan Helsinki valikoitui tapaamispaikaksi osin siksi, että se antaa tapaamiselle historiallista painoa.

Trumpin arvostelijat ovat olleet huolissaan siitä, että hän haluaa tavata Putinin kahden kesken. Jälkikäteen voi olla vaikea todentaa, mitä on puhuttu.

Trump halusi tavata myös Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ensin kahden kesken niin, että paikalla olivat heidän lisäkseen vain tulkit.

Mediakeskus Finlandia-talossa

Eilen kerrottiin jo, että tapaamisen mediakeskus on Finlandia-talossa. Se valikoitui Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamisen mediakeskukseksi ennen muuta käytännön syistä. Ratkaisulla on myös selvä historiallinen ulottuvuus, sillä Finlandia-talo on toiminut lehdistökeskuksena ja myös neuvottelupaikkana useissa aiemmissa Helsingissä pidetyissä kansainvälisissä kokouksissa.

– Historiaa toki pohdittiin, mutta kyllä käytännön ratkaisuilla oli isompi merkitys, sanoo yksikönpäällikkö Vesa Häkkinen ulkoministeriöstä. Hän viittaa ennen muuta Finlandia-talon kokoon ja sijaintiin.

Ulkoministeriö varautuu vastaanottamaan Finlandia-taloon noin 2 000 toimittajaa. Mediakeskuksen sijainnista ei voi päätellä, missä presidenttien väliset neuvottelut pidetään. Myös mahdollinen lehdistötilaisuus voidaan järjestää jossain muualla.

Häkkisen mukaan neuvottelupaikka tulee kuitenkin olemaan Helsingissä.