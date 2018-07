Thaimaassa luolaan jumiin jääneiden poikien jalkapallovalmentaja on esittänyt anteeksipyynnön poikien vanhemmille. Luolassa poikien kanssa jumissa oleva valmentaja esitti anteeksipyyntönsä lapulla, jonka sukeltaja kuljetti ulos luolasta perjantaina.

– Kaikille vanhemmille, lapset voivat edelleen hyvin. Lupaan pitää heistä erittäin hyvää huolta, valmentaja sanoo Thaimaan laivaston lauantaina julkaisemassa viestissä.

– Isoäidilleni ja tädilleni, olen täällä. Älkää olko huolissanne. Voikaa hyvin, hän lisäksi sanoo.

25-vuotiasta valmentajaa on sekä kiitelty että kritisoitu sosiaalisessa mediassa. Jotkut ovat kritisoineet valmentajaa siitä, että hän suostui viemään pojat luolaan monsuunikaudella. Kiitosta hän on puolestaan saanut siitä, että hän auttoi lapsia selviytymään pimeässä luolassa yhdeksän päivän ajan ennen kuin heidät löydettiin.

Chiang Rain maakunnan kuvernööri Narongsak Osottanakorn kertoi eilen, ettei vangeiksi jääneitä aiota yrittää pelastaa vielä lauantain vastaisena yönä. Kuvernöörin mukaan pojat ovat jo oppineet sukeltamista, mutta pelastussuunnitelmaa pitää testata. Jos sateet taas yltyvät ja tilanne näyttää huonolta, pelastusoperaatio aloitetaan. Tällä hetkellä pojat eivät kuitenkaan ole valmiita sukellukseen, kuvernööri kertoi.

Edestakainen matka luolan suulta onkaloon, jossa pojat ovat loukussa, kestää huippusukeltajiltakin jopa 11 tuntia.

Sään lisäksi painetta pelastusoperaatioon tuo se, että luolailman happipitoisuus on vähentynyt uhkaavasti. Tavanomaisen 21 prosentin happipitoisuuden sijaan ilmassa on happea enää 15 prosenttia, kertoi BBC eilen. Luolaan on toimitettu ylimääräisiä happipulloja.