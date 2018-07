Japanissa ainakin 48 ihmistä on kuollut kaatosateiden aiheuttamissa tulvissa ja maanvyöryissä, kertoo hallinnon tiedottaja. Kuolonuhrien määrän oletetaan vielä nousevan. Paikallismedia on aiemmin kertonut, että kuolonuhreja on arviolta 50, minkä lisäksi kymmeniä ihmisiä on kateissa.

Ennätysmäiset sateet ovat koetelleet saarivaltion keski- ja länsiosia. Pelastustöihin on hälytetty kymmeniätuhansia pelastustyöntekijöitä, poliiseja ja sotilaita. Japanin pääministerin Shinzo Aben mukaan pelastustöihin osallistuvat taistelevat tällä hetkellä aikaa vastaan ja monen ihmisen turvallisuus on edelleen takaamatta.