Ainakin 57 ihmistä kuollut Japanissa kaatosateiden takia, evakuointimääräys yli kahdelle miljoonalle ihmiselle

Useita ihmisiä on jouduttu evakuoimaan tulvien tieltä. LEHTIKUVA/AFP

Japanissa ainakin 57 ihmistä on kuollut kaatosateiden aiheuttamissa tulvissa ja maanvyöryissä, kertovat viranomaiset. Kuolonuhrien määrän oletetaan vielä nousevan. Paikallismedia on kertonut, että kuolonuhreja olisi 67, minkä lisäksi kymmeniä ihmisiä on kateissa.