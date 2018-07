Turkissa kymmenen ihmistä on kuollut ja yli 70 loukkaantunut, kun kuusi matkustajajunan vaunua suistui raiteiltaan alkuillasta, kertovat viranomaiset. Junassa oli tapahtuma-aikana 360 matkustajaa.

Onnettomuus tapahtui Istanbulin ja Bulgarian rajalla sijaitsevan Kapikulen välisellä rataosuudella lähellä Istanbulia, kertoo paikallismedia NTV.

Paikan päälle on lähetetty yli sata ambulanssia. Alueen kuvernöörin mukaan maa on seudulla mutaista, joten pelastusajoneuvojen on vaikea päästä paikalle, kertoo paikallinen Anadolu-uutistoimisto. Paikan päälle on myös lähetetty armeijan helikoptereita.