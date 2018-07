Kymmenen kuollut ja yli 70 loukkaantunut junaonnettomuudessa Turkissa

Turkissa kymmenen ihmistä on kuollut ja yli 70 loukkaantunut, kun kuusi matkustajajunan vaunua suistui raiteiltaan alkuillasta, kertovat viranomaiset. Junassa oli tapahtuma-aikana 360 matkustajaa.

Juna oli matkalla Bulgarian rajalla sijaitsevasta Kapikulesta Istanbuliin. Onnettomuus tapahtui lähellä Istanbulia.

Paikan päälle on lähetetty yli sata ambulanssia. Alueen kuvernöörin Mehmet Ceylanin mukaan maa on seudulla mutaista, joten pelastusajoneuvojen on vaikea päästä paikalle, kertoo paikallinen Anadolu-uutistoimisto. Paikalle on myös lähetetty armeijan helikoptereita.

– Onnettomuus tapahtui huonojen sääolosuhteiden takia, Ceylan sanoi NTV:n haastattelussa.

Alueella on satanut viime aikoina. Maan liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön mukaan raiteiden alla olevaa maata oli huuhtoutunut reilusti sateiden mukana, kertoo Anadolu.