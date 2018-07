Helsinki-Vantaalle saapuva Air Force One on lentävä linnoitus, joka voi ruokkia sata ihmistä viikon ajan

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump saapuu Suomeen tapaamaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia lentokoneella, joka on ainut laatuaan maailmassa. Tai melkein – Yhdysvaltojen presidentillä on huippuvarusteltuja Air Force One -koneita kaksi identtistä kappaletta.

Boeing 747-200 -tyypin koneita on kutsuttu lentäviksi linnoituksiksi. Kerrotaan, että ne pystyvät torjumaan esimerkiksi ohjusiskun sekä lentämään mihin tahansa maailmassa ilman välilaskua. Nälkä ei pääse yllättämään pitkälläkään lennolla: koneessa on säilytystilaa aineksille 2 000 ateriaan. Monet Air Force Onen ominaisuuksista ovat tarkkaan varjeltuja salaisuuksia. Presidentin kanssa matkustavat toimittajat ovat kuitenkin kertoneet, millaista huipputurvallisessa koneessa matkustaminen – ja siihen valmistautuminen – on. – Ensin koirat tutkivat laukkumme, sitten kaksi salaisen palvelun miestä käyvät kaikki tavarat läpi – likaisia alusvaatteita myöten, BBC:n Pohjois-Amerikan kirjeenvaihtaja Jon Sopel on kertonut. Lääkäri ja leikkauspöytä aina valmiina Lennolle pääsee kerrallaan 13 journalistia. Koska paikkoja on rajatusti, mediat kierrättävät niitä keskenään. Kyyti ei ole ilmaista, vaan kukin media maksaa lennoista Valkoiselle talolle. Pressitila sijaitsee aivan koneen perällä, eikä sieltä voi lähteä: Air Force Onen sääntöjen mukaan osoitetulta paikaltaan saa liikkua vain taaksepäin, ei koskaan koneen etuosaa kohden. – Kaikenlaiset huhut laukkaavat: onko koneessa esimerkiksi oikeasti ”pakokapseli”, kuten se, jota Harrison Ford yritti käyttää elokuvassa Air Force One? Virallinen vastaus on "ei", koneessa useasti matkustaneet CNN:n toimittajat Kevin Liptak ja Antoine Sanfuentes ovat kirjoittaneet. Koneessa on sisätilaa noin 370 neliötä kolmessa kerroksessa. Etuosassa sijaitsevat presidentin makuuhuone ja toimisto. Lisäksi koneessa on erilaisia työ-, kokous- ja ruokailutiloja sekä lääkintähuone, jossa on aina paikalla päivystävä lääkäri ja jopa leikkauspöytä hätätilanteita varten. Koneen viestintäyhteyksiä on parannettu merkittävästi syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen. Silloin Floridasta evakuoitu presidentti George W. Bush ja koneen muut matkustajat olivat aika ajoin täysin eristyksissä ulkomaailmasta. Tuolloin Air Force One oli myös kuuluisa "ainoa kone taivaalla", kun kaikki muu lentoliikenne Yhdysvaltojen yllä oli keskeytetty. Yli 200 000 dollaria per lentotunti Aina kun Yhdysvaltojen presidentti lentää ulkomaille, kyseessä on turvajärjestelyjen ja logistiikan kannalta jättimäinen operaatio. Air Force Onen lisäksi presidentin matkoihin liittyy kymmeniä lentokoneita, joilla kohdemaahan kuljetetaan esimerkiksi presidentin panssaroidut ajoneuvot, helikoptereita, viestintäkalustoa ja henkilökuntaa. Tutkiva journalisti Garrett M. Graff on kirjoittanut niin kutsutuista "tuomiopäivän lentokoneista", joista vähintään yksi seuraa presidenttiä jokaisella tämän matkoista. Garrettiin mukaan erikoisvalmisteltu Boeing 747 -kone laskeutuu aina eri lentokentälle – ja joskus jopa eri maahan – kuin Air Force One, ja odottaa siellä lähtövalmiina, mikäli presidentti pitäisi evakuoida nopeasti. Hävittäjät sen sijaan saattavat presidentin konetta vain poikkeustapauksissa. Kuten arvata saattaa, touhu ei ole halpaa: Trumpin edeltäjän Barack Obaman aikana Air Force Onen jokainen lentotunti maksoi veronmaksajille yli 200 000 dollaria.