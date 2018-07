Thaimaan luolapelastusoperaation määrä jatkua tänään

Thaimaassa eilen aloitetun operaation luolassa loukussa olevien poikien ja heidän valmentajansa pelastamiseksi on määrä jatkua tänään. Eilen luolasta pelastettiin neljä poikaa. Luolassa loukussa on vielä kahdeksan poikaa ja heidän jalkapallovalmentajansa. He ovat olleet luolastossa jo kaksi viikkoa.

Muuan muassa CNN:n mukaan rankkasateet ovat vaikeuttaneet poikien pelastusoperaatiota.