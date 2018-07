Japanin tulvien uhrimäärä nousi sataan

Pelastustöihin Japanin tulva-alueille on hälytetty kymmeniätuhansia pelastustyöntekijöitä, poliiseja ja sotilaita. LEHTIKUVA/AFP

Japanin suurissa tulvissa on kuollut jo ainakin sata ihmistä, kertoo maan hallituksen edustaja. 87 on todettu kuolleiksi ja 13 löydetty "ilman elonmerkkejä". Ihmisiä on myös kateissa.