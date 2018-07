Viimeisten luolapoikien pelastus etenee – 10 poikaa jo ulkona

Thaimaassa tulvavesien täyttämään luolaan loukkuun jääneiden poikien pelastaminen etenee. Kansainvälisen median lähdetietojen mukaan tänään ulos luolasta on saatu jo kaksi poikaa. Yhteensä luolasta on siis saatu pelastettua kymmenen poikaa.

Luolassa on yhä kaksi poikaa ja heidän jalkapallovalmentajansa.

Thaimaan viranomaiset sanoivat aiemmin, että pelastusoperaatio pyritään viemään loppuun tänään.

Jalkapallojoukkueeseen kuuluvat 12 poikaa ja heidän valmentajansa joutuivat jäämään luolaan kaksi viikkoa sitten, kun sadevesi täytti reitin. Brittiläiset sukeltajat löysivät heidät viime viikolla.

Viranomaiset kertoivat aiemmin, että kaikki loput luolassa jumissa olevat ihmiset aiotaan pelastaa tänään.

Pelastustöiden johtaja Narongsak Osottanakorn sanoi toimittajille tarkoituksena olevan, että luolaan jumiin jääneiden poikien ja heidän valmentajansa lisäksi luolasta poistuvat tänään myös lääkäri sekä kolme Thaimaan erikoisjoukkojen jäsentä, jotka ovat olleet luolassa pitämässä huolta pelastettavista.

Pelastajat arvioivat pelastusoperaation olevan tänään vaikeampi kuin kahtena edellispäivänä, kertoo BBC. Alueella on satanut tänään.

CNN:n mukaan kaikkiaan 19 sukeltajaa on mennyt tänään luolaan pelastustöihin.

Pelastetut kaipaavat kotia ja suklaata

Viranomaisten mukaan luolasta jo pelastetut ovat terveitä niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Kahdelle heistä oli annettu antibiootteja sen jälkeen kun heidät oli testattu keuhkokuumeen varalta.

– Kaikki (pelastetut) ovat hyvässä psyykkisessä kunnossa, terveysministeriön edustaja Jesada Chokedamrongsuk kertoi toimittajille Chiang Rain sairaalan luona tiistaina.

Pelastettuja poikia pidetään toistaiseksi karanteenissa siltä varalta, että he ovat saaneet infektioita luolassa ollessaan. Sairaala on lähettänyt heidän testituloksensa laboratorioon Bangkokiin. Pelastetut todennäköisesti pysyvät sairaalassa viikon ajan, koska heidän immuunijärjestelmänsä on heikentynyt, Chokedamrongsuk sanoi.

Pelastetut pojat ovat kertoneet kaipaavansa kotiin, mutta olevansa hyvin tyytyväisiä sairaalahoidossa, kertoo BBC.

Pojat ovat myös pyytäneet saada suklaata. Toistaiseksi heidän on kuitenkin nautittava ravintoa varoen luolassa vietetyn ajan jälkeen.

Osa pojista on jo nähnyt perheensä, mutta tartuntavaaran takia toistaiseksi vasta lasiruudun takaa. BBC:n mukaan vienee vielä muutamia päiviä, ennen kuin perheet pääsevät tapaamaan pelastetut kasvotusten.