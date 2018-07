EU:n keskeinen johtaja pyytää Trumpilta kunnioitusta eurooppalaisille liittolaisille

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk pyytää Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia arvostamaan eurooppalaisia valtioita. Tiedotustilaisuudessa puhunut Tusk osoitti sanansa suoraan Trumpille, joka matkustaa illalla Brysseliin Nato-kokousta varten.

– Presidentti Trump, Amerikalla ei ole eikä tule olemaan parempaa liittolaista kuin Eurooppa, yksi EU:n keskeisistä johtajista sanoi Brysselissä.

– Eurooppalaiset panostavat puolustukseen paljon enemmän kuin Venäjä ja yhtä paljon kuin Kiina. Ja uskon, ettei ole epäilystäkään siitä, että tämä investointi on investointi Amerikan ja Euroopan yhteiseen puolustukseen ja turvallisuuteen. Samaa ei voi varmaksi sanoa Venäjästä ja Kiinasta.

Poikkeuksellisen suoraan puhunut Tusk kertoi, että hänellä on kaksi viestiä.

– Ensinnäkin Amerikka, kunnioita liittolaisiasi, joita ei lopulta ole niin montaa. Ja Eurooppa, käytä enemmän rahaa puolustukseesi, koska jokainen kunnioittaa liittolaista, joka on varautunut hyvin ja varustautunut.

Monien eurooppalaisten tavoin myös Tusk muistuttaa, että Naton turvatakuut on aktivoitu vain kerran, WTC-iskujen jälkeen Yhdysvaltain tueksi. Eurooppalaiset ovat myös taistelleet amerikkalaissotilaiden rinnalla Afganistanissa.

– Muista tämä huomenna, kun tapaamme Naton huippukokouksessa, mutta ennen kaikkea, kun tapaat presidentti (Vladimir) Putinin Helsingissä. On aina hyvä tietää kuka on strateginen ystäväsi. Ja kuka on strateginen ongelmasi.

EU ja Nato allekirjoittivat tiistaina yhteisen julkilausuman, jossa vahvistetaan yhteistyötä. Yhteistyö tarkoittaa käytännössä muun muassa sotakaluston liikuttelun helpottamista ja varautumista kyber- ja hybridiuhkiin.

"Venäjän toiminnan hyväksyminen olisi vakava virhe"

Ryhmä entisiä ulkoministereitä on lähettänyt presidentti Trumpille kirjeen, jossa ministerit esittävät vakavan huolensa Yhdysvaltojen ja läntisten liittolaisten heikentyvästä suhteesta.

16 ulkoministerin joukko muistuttaa Trumpia siitä, ettei hyvä suhde Venäjään ole itseisarvo, vaan keino saavuttaa strategisia tavoitteita.

Kirjoittajien joukossa on muun muassa Yhdysvaltain ulkoministerinä 1997–2001 toiminut Madeleine Albright. Kirje on lähetetty Aspen-ministeriryhmän nimissä, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n ja Yhdysvaltain suhteita.

Trumpin huoli puolustusmenojen epätasaisesta jakautumisesta sotilasliiton sisällä on ministerien mukaan aiheellinen. Euroopan omaa vastuuta ovat peräänkuuluttaneet myös aiemmat presidentit.

– Mutta nyt, liittokunnan jäsenet ovat vastanneet, entiset ulkoministerit herättelevät.

Naton huippukokous olisi ministerien mielestä paikka antaa tunnustusta ja rohkaista maita edelleen kasvattamaan puolustusbudjettejaan.

– Menestyksekäs Nato-kokous vahvistaisi myös kättäsi ennen presidentti Vladimir Putinin tapaamista.

Paremmat välit Venäjään antavat mahdollisuudet edistää strategisia tavoitteita, mutta hyvät välit eivät ole itseisarvo, ministerit muistuttavat.

Trump ei voi heidän mielestään jättää huomiotta Krimin ja Itä-Ukrainan tilannetta tai Venäjän sekaantumista vaaleihin.

– Olisi vakava virhe jättää huomiotta tai hyväksyä tämä toiminta, ja se tietäisi lisää aggressiota ja epävakautta.

Kirjeessä on mukana laaja joukko entisiä ulkoministereitä, muun muassa Saksan Joschka Fischer, Britannian David Miliband ja Kanadan Lloyd Axworthy.