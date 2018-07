Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin käynnistämä jännitysnäytelmä Naton huippukokouksessa sai kokouksen päättyessä täysin uuden käänteen.

Päiväkausia Nato-maiden alhaisia puolustusbudjetteja arvostellut Trump oli lopulta tyytyväinen kokoukseen.

– Meillä oli mahtavat kaksi päivää täällä Brysselissä. Me saavutimme paljon Naton suhteen, Trump sanoi.

– Vuosia presidentit ovat tulleet näihin kokouksiin ja puhuneet Yhdysvaltain valtavista kuluista.

Mutta nyt Brysselin huippukokouksessa saavutettiin Trumpin mukaan merkittävää edistystä.

Kaikki maat ovat hänen mukaansa luvanneet kasvattaa sitoumustaan puolustusmenojen kasvattamiseksi. Tavoitteena on kaksi prosenttia, mutta lopullisen tavoitteen olisi Trumpin mukaan hyvä olla tätä korkeampi, neljä prosenttia.

Trump järjesti tiedotustilaisuuden vain vähän sen jälkeen kun useat tiedotusvälineet olivat kertoneet amerikkalaispresidentin uhanneen muita liittolaisia lähdöllä. Saksalaisen DPA:n mukaan Trump oli uhannut Yhdysvaltojen lähtevän omille teilleen, jos muut sotilasliiton maat eivät lisää heti puolustusmenojaan sovitulle tasolle.

Trump sanoi olleensa hyvin tiukka. Liittolaiset saivat kuulla hänen mukaansa tiukan viestin jo kokouksen ensimmäisenä päivä eli keskiviikkona.

– Kerroin, että olisin hyvin tyytymätön, jos he eivät nostaisi sitoumuksiaan merkittävästi, koska Yhdysvallat on maksanut merkittävästi.

Nyt Nato on Trumpin mukaan paljon voimakkaampi kuin se oli kahta päivää aiemmin – ja Yhdysvaltoja kohdellaan reilusti.

Kesäkuussa G7-kokous päättyi poikkeuksellisen hämmentyneissä tunnelmissa, kun Trump vetäytyi jo sovituista loppupäätelmistä. Trumpilta kysyttiin, vetäytyisikö hän myös nyt sanomisistaan.

– En, muut ihmiset tekevät noin. Olen todella vakaa nero (very stable genius), Trump vastasi.

"Putin ei ole ystävä eikä vihollinen"

Seuraavaksi katseet kohdistuvat Britanniaan, jossa Trumpia odottaa näillä näkymin iso mielenosoitus.

– Se on ok, (It's fine), Trump vastasi kun häneltä kysyttiin miten hän suhtautuu mielenosoitukseen.

Hänen mukaansa maassa pidetään hänestä maahanmuuttokantojen takia. Se oli myös hänen mukaansa syy, miksi Italian nykyinen pääministeri voitti vaalit aiemmin tänä vuonna.

Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia Trump kuvaili kilpailijaksi, ei viholliseksi tai ystäväksi.

Trumpin mukaan hän aikoo nostaa Yhdysvaltain vaaleihin sekaantumisen esiin, kun hän tapaa Putinin maanantaina.

Trumpilta kysyttiin myös Venäjän tekemän Krimin liittämisen tunnustamisesta. Trump puhui venäläisten rakentamasta sillasta Krimille ja syytti ex-presidentti Barack Obamaa, että hän antoi Krimin tapahtua.

– En ole tyytyväinen tilanteeseen, mutta en tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

"Nato aiempaa vahvempi"

Myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Nato on huippukokouksen jälkeen aiempaa vahvempi.

Trump vahvisti hänen mukaansa liittolaisille maan sitoutumisen vahvaan Natoon. Toisin kuin useat mediat kertoivat, Trump ei Macronin mukaan missään vaiheessa sanonut liittolaisille, että Yhdysvallat voisi vetäytyä sotilasliitosta.