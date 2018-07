Honduras tunnistanut yli 400 vanhemmistaan Yhdysvaltojen rajalla erotettua lasta

Hondurasin viranomaiset kertovat tunnistaneensa kaikkiaan 459 hondurasilaista lasta, jotka erotettiin vanhemmistaan Yhdysvaltain rajalla. Vielä edellisenä päivänä tunnistettujen lasten määräksi kerrottiin 313.

Hondurasin lähetystövirkailijat ovat vierailleet suojissa, joissa lapsia on pidetty. Yhdysvallat oli alkanut harjoittaa nollatoleranssipolitiikkaa, jossa kaikki rajan laittomasti ylittäneet aikuiset pidätettiin ja heitä vastaan nostettiin syyte. Lasten pidättäminen laittomasta rajan ylittämisestä ei ole Yhdysvalloissa laillista, joten lapset sijoitettiin erillisiin laitoksiin.

Lapsistaan erotettujen vanhempien määräksi ulkoministeriö kertoi 289.

Hondurasin ulkoministeriö kertoi myös kiittäneensä Yhdysvaltoja siitä, että perheiden erottamisesta rajalla luovuttiin.

Kaikkia lapsia ei voitane palauttaa vanhemmilleen

Lasten ja vanhempien saattaminen takaisin yhteen on takkuillut Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun käytännöstä luovuttiin laajan kritiikin vuoksi. Liittovaltion tuomari määräsi, että kaikki alle viisivuotiaat lapset on palautettava vanhempiensa huostaan 10. heinäkuuta mennessä. Kaikkiaan 57 lasta on palautettu vanhemmilleen aikarajaan mennessä. Muita lapsia ei Yhdysvaltojen vuoksi voida palauttaa vanhemmilleen, koska näillä on esimerkiksi vakava rikosrekisteri, tarttuva tauti tai heidät on jo ehditty karkottaa maasta. Viiden lapsen osalta on käynyt ilmi, ettei heidän kanssaan rajan ylittänyt aikuinen ollutkaan heidän biologinen vanhempansa.

New York Timesin mukaan perheiden yhdistäminen tapahtuu käytännössä niin, että pidätettynä olleet vanhemmat vapautetaan, mutta heidän nilkkaansa kiinnitetään valvontalaite. Vanhempia vastaan nostettu oikeusjuttu jatkuu, ja heillä on velvollisuus saapua oikeuteen, kun heidän tapaustaan käsitellään.

Valtaosa perheistään erotetuista lapsista on yli viisivuotiaita. Viranomaiset kertoivat aiemmin CNBC:n mukaan, että viranomaisilla oli hallussaan hieman alle 3 000 perheistään erotettua lasta.