Ex-pääministerin pidätys kiristää tunnelmia entisestään vaaleihin valmistautuvassa Pakistanissa

Pakistanissa jo toinen puoluejohtaja varoittaa vaaleja edeltävästä kähminnästä maassa. Pakistanin kansanpuolueen (PPP) johtaja sanoi, ettei virkaatekevä hallitus anna hänen puolueelleen tasaveroisia mahdollisuuksia kampanjassa.

Tunnelma maassa ennen 25. heinäkuuta järjestettäviä vaaleja oli jo ennestään kireä, kun maan entinen pääministeri Nawaz Sharif pidätettiin perjantaina korruptiosyytteiden nojalla. Häntä odottaa 10 vuoden vankilatuomio.

– Lehdistöä sensuroidaan, poliittisia aktivisteja pidätetään, eikä kyse ole vain ihmisoikeuksien rikkomisesta, vaan vaaleja edeltävästä kähminnästä, PPP:n puheenjohtaja Bilawal Bhutto-Zardari sanoi lehdistötilaisuudessa lauantaina.

PPP:n poliitikot ovat useasti sanoneet, että heitä on toistuvasti estetty järjestämästä vaalitilaisuuksia. Media, poliitikot ja asiantuntijat ovat laajasti syyttäneet maan vaikutusvaltaista armeijaa sekaantumisesta vaaleihin. Armeija kieltää syytökset ja sanoo, ettei sillä ole välitöntä roolia politiikassa. Nyt järjestettävät vaalit olisivat vasta toinen rauhanomainen vallanvaihto maassa.

Sharifin pidätys saattaa auttaa hänen puoluettaan

Perjantaina maahan Britanniasta palannut Sharif pidätettiin, samoin hänen tyttärensä. Sharif on toistuvasti sanonut olevansa armeijan salaliiton uhri. Bhutton lausunto lähentää PPP:tä Sharifin PML-N-puolueen kanssa.

Sharifien lento laskeutui Lahoreen, ja heidät vietiin sen jälkeen pääkaupunki Islamabadiin. Hänen paluutaan oli odottamassa tuhansia kannattajia, mutta viranomaiset lähettivät paikalle samoin tuhansia poliiseja estämään heidän pääsynsä lentokentälle, kertoo New York Times. Myös kännykkäverkkoja suljettiin. Perjantaina poliisi ja puolisotilaalliset joukot ottivat yhteen mielenosoittajien kanssa.

Sharif tuomittiin aiemmin tässä kuussa poissaolevana korruptiosta. Syytteiden taustalla ovat hänen Lontoossa omistamansa kalliit asunnot. Hän on kieltänyt tehneensä mitään väärin, mutta ei ole kyennyt selittämään, millä rahoilla on asunnot hankkinut. Vuonna 2013 kolmannen pääministerikautensa aloittaneelta Sharifilta kiellettiin viime vuonna osallistuminen politiikkaan loppuelämäkseen ja samalla hänet erotettiin pääministerin virasta.

PML-N:n nykyinen johtaja on Sharifin nuorempi veli Shahbaz. Myös hän on kertonut, että satoja puolueen työntekijöitä ja kannattajia on pidätetty. Hänkin kutsui tapauksia vaaleja edeltäväksi manipuloinniksi. Asiantuntijoiden mukaan vanhemman Sharifin pidätys saattaa auttaa hänen puoluettaan vaaleissa.

Pommi-iskut aiheuttavat huolta turvallisuudesta

Myös turvallisuus aiheuttaa huolta maassa ennen vaaleja. Lukuisia ihmisiä on kuollut useissa pommi-iskuissa viime päivien aikana. Tuhoisin oli Balochistanin maakunnassa vaalitilaisuudessa tehty isku, jossa kuoli yli 120 ihmistä. Äärijärjestö Isis on sanonut tehneensä iskun.

Pakistanin armeija on varoittanut turvallisuusuhista ja sanoo, että se mobilisoi yli 370 000 sotilasta vaalipäivänä.