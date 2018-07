Afganistanissa kuollut tänä vuonna ennätysmäärä siviilejä

Afganistanissa on vuoden ensimmäisen puoliskon aikana kuollut ennätysmäärä siviilejä, kertovat YK:n sunnuntaina julkaistut tilastot.

Siviilejä on yleisimmin kuollut militanttien hyökkäyksissä ja itsemurhapommi-iskuissa.

Väkivaltaisuuksissa on vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana kuollut 1 692 ihmistä. Se on prosentin verran enemmän kuin viime vuonna. Määrä on myös suurin sen jälkeen, kun YK:n Afganistanin avustusoperaatio aloitti tilastojen pitämisen vuonna 2009.

Haavoittuneita siviilejä puolestaan oli 3 430, mikä on viisi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Vaikka Taleban ja hallitus sopivat viime kuussa lyhyestä tulitauosta, siviilikuolemien määrä konfliktissa nousi. Molemmat puolet kunnioittivat tulitaukoa yleisesti. Ramadanin päättymisen kunniaksi julistettu tulitauko herätti toivoa siitä, että lähes 17 vuotta kestänyt konflikti viimein olisi päättymässä.

Äärijärjestö Isis ei kuitenkaan osallistunut tulitaukoon ja teki kymmeniä ihmisiä tappaneita pommi-iskuja sen aikana. YK:n raportissa todetaan, että vähän yli puolet itsemurhaiskuista ja useiden militanttien hyökkäyksistä oli Isisin tekemiä.

Taleban ei myöskään suostunut hallituksen ehdotukseen tulitauon jatkamisesta eikä suostunut neuvotteluihin konfliktin päättämiseksi. Taleban on Afganistanin suurin militanttiryhmä, ja sen tekemiksi luettiin raportissa 40 prosenttia hyökkäyksistä.

Raportti julkaistiin lähes vuosi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi maan alkavan noudattaa uutta strategiaa ja kiihdyttävän ilmaiskuja militantteja vastaan.