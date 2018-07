JUURI NYT: Mielenosoitus Trumpin ja Putinin tapaamiseen liittyen alkanut – Poliisi: Kulkueessa arviolta 1 500 osallistujaa

Helsingissä valmistaudutaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin maanantaiseen huippukokoukseen.

Tänään Helsingissä järjestetään muun muassa Helsinki Calling -mielenosoitus presidenttien tapaamiseen liittyen. Järjestäjien mukaan puhujiksi ovat tulossa muun muassa kirjailija Sofi Oksanen, europarlamentaarikko Heidi Hautala ja yrittäjä Peter Vesterbacka.

Mielenilmauksen on kutsunut koolle yli sadasta vapaaehtoisesta koostuva kansalaisverkosto nimeltään Helsinki for Human Rights. Mielenosoitus on järjestäjien mukaan puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Myös muita mielenosoituksia on luvassa. Lauantaina tiedossa oli yhteensä 16 mielenosoitusta sunnuntain ja maanantain aikana. Helsinki Calling on mielenosoituksista tiettävästi isoin.

klo 13.44

Perussuomalaisten nuorten järjestämään Welcome Trump -mielenilmaukseen Helsingissä on saapunut parikymmentä ihmistä, kertoo paikalla oleva STT:n toimittaja.

Mielenilmaus järjestetään Helsingin Narinkkatorilla ja on sujunut rauhallisesti. Mielenosoittajat ovat pukeutuneet amerikkalaishenkisesti, yksi muun muassa Setä Samuliksi. Ihmiset kantavat muun muassa Welcome Trump -lakanoita.

klo 13.31

Trump pelasi sunnuntaina vielä golfia omistamallaan Turnberry-golfklubilla Skotlannissa ennen lähtöään Helsinkiin. Jo lauantaina hän sanoi Twitterissä toivovansa, että ehtisi pelaamaan.

BBC:n mukaan Trump on nähty kentällä ajamassa golfkärryä.

Golfklubi on ollut avoinna yleisölle ja siellä on ollut muitakin golfareita viikonlopun aikana. Klubin ja kentän ympäristössä on kuitenkin raskas poliisivartiointi.

Paikalle saapuneet mielenosoittajat on rajattu pois klubin ja kentän läheisyydestä. Trumpin pelatessa lauantaina kierrostaan hän vilkutti kentän laidalta hänelle huudelleille mielenosoittajille ohikulkiessaan.

klo 13.29

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Teija Tiilikaisen mukaan Trumpin ja Putinin huipputapaamiselta ei ole lupa odottaa hyvässä tai pahassa kovin konkreettisia tuloksia.

Tiilikaisen mukaan vuoropuhelu on sinänsä tarpeellista, mutta on myös vaara, että Trump ja Putin käyttävät kokousta vain oman asemansa pönkittämiseen.

Tiilikaisen mukaan johtajilla on melkoinen vapaus tehdä Helsingin tapaamisen annista omia tulkintoja – varsinkin, jos he keskustelevat osan ajasta kahden kesken vain tulkkien läsnä ollessa.

klo 13.20

Omatekoista Be brave, Putin, try democracy -kylttiä kantanut Milla Halme kertoi STT:lle olevansa paikalla mielenosoituksessa, koska ei hyväksy maanantaina Helsingissä tapaavien Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien politiikkaa.

– Vastustan näiden kahden tyrannin kohtaamista ja heidän ihmisoikeuksia polkevaa politiikkaansa, Halme sanoo.

Mielenosoituksen Halme toivoo olevan riemukas, mutta rauhallinen.

klo 13.13

Helsingin poliisi kertoo Twitterissä, että mielenosoituksessa paikalla olisi noin 1 500 osallistujaa.

Tapahtumaa seuraamassa on myös paljon kansainvälistä mediaa. Mielenosoitukseen on Facebookissa ilmoittautunut 2 500 ihmistä.

klo 12.44

Mielenosoitus Trumpin ja Putinin tapaamisen tiimoilta on alkamassa, kertoo paikalla oleva STT:n toimittaja.

Kaisaniemen kentälle on kokoontunut ihmisiä, jotka aikovat marssia kohti Senaatintoria. Paikalla oleva STT:n toimittaja arvioi, että paikalla oli ennen kello yhtä joitain satoja ihmisiä. Paikalla on myös paljon kansainvälistä mediaa. Tapahtumaan on Facebookissa ilmoittautunut 2 500 ihmistä.

Mielenosoittajille on jaettu muun muassa "Helsinki rakastaa demokratiaa" -kylttejä.

klo 12.04

Ulkoministeriö vahvistaa: Venäjän presidentti Vladimir Putin saapuu Suomeen huomenna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu puolisoineen jo tänään.

klo 11.45

Helsinki Calling -tapahtuman kokoontuminen alkaa kello 12.00 Kaisaniemen kentällä. Sieltä mielenosoittajat aikovat marssia Senaatintorille.

Tapahtumaan on Facebookissa ilmoittautunut 2 500 ihmistä. Järjestäjien mukaan mielenosoittajat haluavat puolustaa muun muassa rauhaa ja demokratiaa, joita Putin ja Trump ovat laiminlyöneet.