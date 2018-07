Trump Twitterissä: Vaikka saisin Moskovan, saisin kuulla ettei se ollut tarpeeksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen puolisonsa Melania ovat matkalla Skotlannista kohti Helsinkiä Air Force One -koneella.

Lentomatka ei estä Trumpia tviittaamasta.

– Matkalla Helsinkiin, Suomeen, tapaamaan presidentti Putinia huomenna. Valitettavasti, riippumatta sitä miten hyvin hoidan huippukokouksen, vaikka saisin suuren Moskovan korvaukseksi kaikista niistä synneistä ja pahoista teoista, joihin Venäjä on syyllistynyt, sanottaisiin, että se ei ole tarpeeksi – minun pitäisi saada myös Pietari! Suuri osa mediastamme on totisesti kansan vihollinen, ja ainoa mitä demokraatit osaavat tehdä on vastustaa ja jarruttaa. Se on syy siihen, että maassamme on niin paljon vihaa ja erimielisyyttä – mutta jossain vaiheessa me vielä toivumme siitä, Trump viestitti.

Trumpin odotetaan saapuvan Helsinkiin yhdeksän maissa illalla.

- - - - - korjattu aiempaa uutista klo 19.50. Trump arveli saavansa kritiikkiä vaikka saisi Moskovan, ei että hän itse esittäisi kritiikkiä.