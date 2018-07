Trump CBS-kanavalla: EU, Venäjä ja Kiina ovat Yhdysvaltain vastustajia

Yhdysvaltain presidenttilistasi Yhdysvaltain vastustajiksi EU:n, Venäjän ja Kiinan. Hän puhui asiasta CBS-kanavan Evening News -ohjelman haastattelussa, joka on tehty lauantaina Skotlannissa.

– Mielestäni meillä on paljon vastustajia. Euroopan unioni on vastustaja siinä mielessä, mitä se tekee meille kaupankäynnissä.

– Euroopan unionia ei voisi ajatella vastustajaksi, mutta sitä se on. Venäjä on vastustaja tiettyjen asioiden suhteen. Kiina on taloudellinen vastustaja, epäilemättä ne ovat vastustajia. Mutta se ei tarkoita sitä, että ne olisivat pahoja. Se ei tarkoita mitään. Se tarkoittaa sitä, että ne ovat kilpailunhaluisia, Trump sanoi.

Maanantaisesta tapaamisesta Putinin kanssa Trump sanoi, että hänen odotuksensa siitä ovat vähäiset.

Trump myös puolusti päätöstään tavata Venäjän presidentti Vladimir Putin. Yhdysvaltain demokraattipuolueen johtohahmot vaativat kokouksen perumista sen jälkeen, kun erikoissyyttäjä Robert Mueller nosti syytteet 12:ta Venäjän armeijan tiedustelu-upseeria vastaan. Mueller tutkii Venäjän sekaantumista Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

– Mielestäni on hyvä asia tavata. Uskon, että tapaaminen (Pohjois-Korean johtajan) Kim Jong-unin kanssa oli hyvä asia. Mielestäni tapaamiset Kiinan presidentin (Xi Jinping) olivat hyvä asia, Trump sanoi.

Trump sanoo kysyvänsä sekaantumisesta presidentinvaaleihin

Haastattelussa Trumpilta kysyttiin, aikooko hän pyytää venäläisten tiedustelu-upseerien luovuttamista.

– Saatan pyytää. En ole ajatellut sitä. Mutta varmasti kysyn siitä (sekaantumisesta presidentinvaaleihin). Mutta jälleen kerran sanon, että silloin oli Obaman hallinnon aika. He tekivät mitä tekivät Obaman hallinnon aikana, Trump sanoi.

Hän lisäsi, että myös republikaanipuolue oli venäläisten hakkerointiyritysten kohteena mutta että sen turvatoimet olivat paremmat.

– Mielestäni DNC:n (demokraattipuolueen kansallinen komitea) pitäisi hävetä, että hakkerointi oli mahdollista, Trump lisäsi.