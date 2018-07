"Helsinki on ihmisoikeuksien puolella" – mielenosoittajilla viestejä molemmille presidenteille

"Meillä on positiivinen viesti, että Helsinki on ihmisoikeuksien puolella", Amnestyn Suomen-osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson sanoo. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Mielenosoittajia on kokoontumassa Helsingin Kaisaniemen puistoon, jossa hieman ennen yhtä oli poliisin arvion mukaan 100–200 ihmistä. Helsinki against Trump and Putin -mielenosoituksen on tarkoitus lähteä puoli kahden aikaan siirtymään kohti Finlandia-taloa.