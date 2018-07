Presidenttitapaamisen imussa helteiseen Helsinkiin kokoontuu uteliaita ja mielenosoittajia – "Vastustan kaikkea, mitä hän edustaa"

Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien huippukokous vetää ihmisiä Helsingin keskustaan. Kaisaniemenpuistossa aiemmin alkanut Helsinki against Trump and Putin -mielenosoitus oli puoli kahden aikaan matkalla kohti Finlandiataloa. Joukossa oli arviolta muutama sata ihmistä. Poliisi arvioi aiemmin osallistajamääräksi 100–200 ihmistä.

Paikalla olevan STT:n toimittajan mukaan ihmiset ovat tuoneet kylttejä, joissa on tekstejä muun muassa sananvapaudesta ja ihmisoikeuksista. Facebookissa kutsuun oli ilmoittautunut noin tuhat ihmistä.

Yksi paikallaolijoista, yhdysvaltalainen Michael Prevost on tullut varta vasten mielenosoitukseen Tampereelta. Hän kertoo STT:lle haluavansa osallistua, koska vastustaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin politiikkaa ja on huolissaan Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin vaikutuksesta Eurooppaan.

– En pidä yhtään Trumpin politiikasta. Vastustan kaikkea, mitä hän edustaa. Trump ja Putin tuovat epävakautta Eurooppaan ja olen huolissani, koska asun täällä, Prevost sanoo STT:lle.

Mielenosoittajien lisäksi Kaisaniemessä paikalla on kansainvälistä mediaa ja poliiseja. Poliisi kertoo Twitterissä, että päivän mielenilmaukset ovat sujuneet rauhallisesti. Niitä on tälle päivälle ilmoitettu yhteensä 13.

STT:n toimittajan mukaan Kaisaniemenpuistossa oli aiemmin häiriötilanne, johon poliisi joutui puuttumaan. Ulkopuolinen ihminen tuli häiritsemään tapahtuman osallistujia. Helsingin poliisista ei osattu antaa tarkempia tietoja tilanteesta.

Tapahtuman Facebook-sivuilla kerrotaan Helsinki against Trump and Putin -mielenosoituksen vastustavan "Putinin ja Trumpin hallintojen lietsomaa sotaa, muukalaisvihaa, seksismiä ja homofobiaa". Paikalla järjestetään ohjelmaa ennen Finlandia-talolle päin siirtymistä. Puhujina on muun muassa tavallisia ihmisiä, turvapaikanhakijoita ja maanpaossa olevia venäläisiä, sivuilla kerrotaan.

Putin oli myöhässä

Putin laskeutui Helsinki-Vantaalle noin kello yhden aikaan ja presidentti lähti autosaattueessa kohti keskustaa. Putinin oli myöhässä aikataulusta, sillä hänen oli määrä tavata Trump Presidentinlinnassa 13.20. Niinistö otti Putinin vastaan Presidentinlinnalla noin 13:40.

Mannerheimintielle Eduskuntatalon portaille oli yhden jälkeen kokoontunut ihmisiä seuraamaan Putinin saapumista. Presidentinlinnan kupeessa olevassa Esplanadinpuistossa oli yhden jälkeen ihmisiä ruuhkaksi asti.

Joukkoliikenne Helsingin keskustassa on sujunut huippukokouspäivänä hyvin junaliikennettä lukuun ottamatta, Helsingin seudun liikenne HSL kertoo. Poliisin mukaan häiriötilanteita tai ruuhkia teillä ei ole ollut, vaan ihmiset ovat ilmeisesti jättäneet omat autot kotiin, kuten on neuvottu.

Lähijunaliikenne oli aamulla puolisen tuntia poikki sähkövian takia, mikä HSL:n mukaan aiheutti pahoja myöhästymisiä. Liikenne palautunee normaaliksi vasta iltapäivällä.

Raitiovaunuliikenne pysäytettiin kello kahteen asti.

Ympäristöaktivistit kiipesivät Kallion kirkon torniin

Ympäristöjärjestö Greenpeacen aktivistit kiipesivät aamupäivällä Kallion kirkon torniin. Kirkon 64 metriä korkeaan torniin ripustettiin järjestön banderolli, jossa on viesti Helsingissä vieraileville Yhdysvaltain ja Venäjän presidenteille, kerrotaan järjestön viestinnästä STT:lle.

Punaisessa kankaassa valkoisella tekstillä lukee "Warm our hearts, not our planet", suomeksi "Lämmitä sydämemme, älä planeettaamme". Tarkoitus on muistuttaa Donald Trumpia ja Vladimir Putinia siitä, että ilmastokriisi vaatii tekoja, järjestö kertoo.

– Presidentti Putinin ja presidentti Trumpin tapaaminen Helsingissä on tilaisuus Suomelle ja presidentti (Sauli) Niinistölle muistuttaa näitä johtajia siitä, että meillä on vain yksi planeetta. Tarvitsemme pikaisia toimia ilmastonmuutoksen, metsiemme hävityksen ja meriemme kohtaaman ennennäkemättömän rasituksen torjumiseksi, Greenpeace Nordenin Suomen-maajohtaja Sini Harkki sanoo tiedotteessa.

Mielenilmauksen on tarkoitus kestää iltapäivään. Siihen on saatu Kallion seurakunnan lupa, Greenpeace kertoo.