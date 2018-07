Sipilä: Valtioneuvosto maksaa tapaamisen viulut – ”Halpaa Suomi-kuvan eteenpäin vientiä”

Presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin vaikuttivat tyytyväisiltä kahdenväliseen tapaamiseensa ja kokouksen järjestelyihin, arvioi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) presidenttien yhteisen tiedotustilaisuuden päätyttyä.

Sipilän mukaan on tärkeää, että Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenteillä on kahdenvälinen keskusteluyhteys.

Sipilä on viettänyt koko päivän Porissa. Vaikka hän ei ollut paikalla Helsingissä, Suomen ulkopolitiikassa hallituksen ja presidentin linja on yksi ja yhteinen, Sipilä painottaa.

– Ei ollut mitään tarvetta olla kokouksessa paikalla. Emmehän me koskaan ole presidentin kanssa samassa neuvottelupöydässä, joskus harvoin illallisella, jos meillä on vieraita. Työnjako on selkeä siinä, kuka on kenenkin vastinpari, ja nyt vieraat olivat presidentti (Sauli) Niinistön vastinpareja, Sipilä sanoo.

Valtioneuvosto ”maksaa tapaamisen viulut”, Sipilä sanoo. Haaste otettiin empimättä vastaa mittavista turvajärjestelyistä huolimatta. 1 500 hengen kansainvälinen journalistijoukko näyttäytyy Sipilän puheissa lähinnä suurena mahdollisuutena.

– Kyse on halvasta Suomi-kuvan eteenpäin viennistä. Suomi ja Helsinki on kuitenkin tänään ollut koko maailman keskipisteenä, Sipilä sanoo STT:lle.

Kustannusten loppusummaan Sipilä ei ota kantaa.

Suomen maine huippukokousten järjestäjänä vahvistuu nyt entisestään, Sipilä arvioi.

– Tieto kokouksen järjestämisestä tuli viime Eurooppa-neuvoston aikaan ja kyllä omat Eurooppa-kollegani kävivät useat onnittelemassa ja sanomassa, että Suomihan on juuri oikea maa tällaiselle kokoukselle.

.

Kokouksen poliittisesta annista Sipilä pitää keskeisenä sitä, että keskusteluihin nousivat niin Iran kuin Syyriakin.

– Meille on äärettömän tärkeää, että esimerkiksi Iranin ydinsopimus saisi jatkon niin, että myös Yhdysvallat on siinä mukana, ja tätä on siellä käsitelty. Syyrian tilanne vaikuttaa monilla tavoilla Suomeen ja koko Eurooppaan pakolaiskysymyksenä. Humanitaarinen tilanne on siellä vaikea, ja terrorismintorjunnassa yhteistyö Venäjän ja USA:n kanssa hyödyttää koko Eurooppaa, pääministeri luonnehtii.

Sipilän mukaan asialistalla oli globaaleja, tärkeitä kysymyksiä, mutta yksi olennainen teema jäi puuttumaan.

– Ilmastonmuutoskysymys tuosta listalta puuttuu.

Ihmisoikeudet ja ilmastonmuutos olivat kokouksen sijaan esillä mielenosoituksissa Helsingissä sunnuntaina ja maanantaina.

– Se viesti mikä niissä oli, ihmisoikeuksien esillä pitäminen, ilmastonmuutoksen vastainen työ ja erityisesti kansainvälisen, monenkeskisen sopimusjärjestelmän ylläpito, ovat Suomelle keskeisiä asioita, ja ne selvästi kokouksen agendalta puuttuivat, Sipilä kommentoi STT:lle.