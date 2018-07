Meksikon tuleva hallitus harkitsee huumeiden ainakin osittaista laillistamista

Meksikon tuleva presidentti Andres Manuel Lopez Obrador on antanut sisäministerikseen valitsemalleen Olga Sanchez Corderolle vapaat kädet selvittää huumeiden ainakin osittaista laillistamista.

Talouslehti Financieron mukaan Sanchez Cordero on aikaisemmin ehdottanut muun muassa oopiumiunikon viljelyn ja myynnin laillistamista, jotta oopiumiunikkoa voitaisiin alkaa myydä morfiinia valmistaville lääketehtaille sen sijaan, että siitä valmistetaan heroiinia. Uutiskanava NBCDFW:n mukaan hän on puhunut myös kannabiksen viihdekäytön laillistamisesta, kuten osassa Yhdysvaltojen osavaltioista on tehty ja Kanadassa on päätetty tehdä.

Sanchez Cordero kertoo tulevan presidentin sanoneen, että hän saa selvittää mitä hyvänsä, mitä vaaditaan rauhan palauttamiseksi Meksikoon.

– Aloitetaan väittely aiheesta, hän kertoo Lopez Obradorin sanoneen.

Suunnitteilla suuria uudistuksia

Meksiko on yksi maailman merkittävimmistä huumeiden tuottajamaista. Meksikon hallitus on käynyt armeijansa voimin sotaa huumekartelleja vastaan vuodesta 2006, mutta samaan aikaan huumekartellien keskinäiset sodat ovat tehneet maasta hengenvaarallisen paikan. Ainakin 200 000 ihmistä on murhattu, ja uhreista monet ovat sivullisia, joilla ei ollut mitään tekemistä huumekaupan kanssa.

Maan uusi hallitus suunnittelee suuria uudistuksia saadakseen väkivallan loppumaan.

Tuleva sisäministeri Sanchez Cordero aikoo tehdä lakiesityksen siirtymäkauden oikeusjärjestelmästä, jossa rikollisille luvattaisiin lievempiä tuomioita, jos he auttavat ratkaisemaan selvittämättömiä rikoksia. Apua kaivattaisiin muun muassa kymmenien tuhansien kadoksissa olevien ihmisten kohtalon selvittämiseen. Siirtymäkauden oikeusjärjestelmään kuuluisivat myös totuuskomissiot, joita on käytetty maailmalla muun muassa sisällissodan tai diktatuurin jälkeen.