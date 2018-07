Saksalaismediat: Useita haavoittunut veitsi-iskussa bussiin

Useita ihmisiä on haavoittunut Pohjois-Saksan Lyypekissä tehdyssä veitsi-iskussa paikallisbussiin.

Tiedot haavoittuneista vaihtelevat. Saksalaislehti Bildin mukaan heitä olisi 6-8. Paikallinen Lübecker Nachrichten taas kertoo, että haavoittuneita olisi 14 ja heistä kaksi olisi kriittisessä tilassa. Uutistoimisto DPA:n mukaan iskussa ei olisi kuolonuhreja.

Bussi oli matkalla Travemünden suuntaan, joka on suosittu ranta lähellä Lyypekkiä. Hyökkäys sattui Deutsche Wellen mukaan Kücknitzin naapurustossa.

Paikalla on lukuisia poliiseja. Mediatietojen mukaan poliisi on jo pidättänyt epäillyn tekijän. Paikallinen poliisi kertoo Twitterissä, että he antavat lisätietoja tapahtumista myöhemmin. Teon motiiveista ei ole vielä tietoa.