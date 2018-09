Tansaniassa lauttaturmassa kuolleiden määrä on noussut jo 207:ään, kertoi Tansanian yleisradioyhtiö lauantaina maan liikenneministeriä lainaten. Noin 40 ihmistä on selvinnyt hengissä onnettomuudesta.

Mediatietojen mukaan lautalla olisi saanut olla vain sata matkustajaa.

Nyerere-lautta kaatui torstaina Victorianjärvellä lähellä Ukaran saaren satamaa. Silminnäkijöiden mukaan lautta kaatui, kun ihmiset ryntäsivät lautan toiselle laidalle maihinpääsyä odottamaan.

Etsinnöissä mukana olevat sukeltajat löysivät lauantaina laivan sisältä ilmataskussa olleen miehen hengissä. Hänen tilaansa luonnehdittiin vakavaksi, kertoi BBC.

Tansaniassa on ollut aiemminkin pahoja veneonnettomuuksia. Usein kyse on ollut siitä, että aluksessa on ollut sallittua enemmän matkustajia. Pahin turma oli vuonna 1996, kun yli 800 ihmistä kuoli Bukoba-lautta kaaduttua Victorianjärvellä.