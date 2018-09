Ruotsidemokraatit lupaa tukensa porvariallianssin puhemiesehdokkaalle, sosiaalidemokraatit oman ehdokkaansa takana

Sosiaalidemokraatit puolestaan ilmoittivat seisovat oman ehdokkaansa Åsa Lindestamin takana maanantain puhemiesvaalissa.

Ruotsidemokraattien kanta tarkoittaa käytännössä sitä, että puhemieheksi valitaan mitä todennäköisimmin maltillista kokoomusta edustava Andreas Norlén.

Åkesson kirjoittaa, että ruotsidemokraattien mielestä kokoomus on puolue, jolla on parhaat edellytykset johtaa hallitusta jossakin kokoonpanossa. Ruotsidemokraatit haluaa hänen mukaansa tässä tilanteessa noudattaa periaatetta, jonka mukaan puhemiespaikka on suurimmalla hallituspuolueella.

Ruotsin äskettäisissä valtiopäivävaaleissa ruotsidemokraatit sai vahvan vaa'ankieliaseman. Kumpikaan suurista valtablokeista ei saanut paikkaenemmistöä.