Tansanian lauttaturmassa kuolleita haudattiin – uhriluku noussut 224:ään

Tansaniassa on haudattu ensimmäiset torstaisen lauttaonnettomuuden kuolonuhrit. Turmassa kuolleiden määrä oli sunnuntaina noussut jo 224:ään.

Kymmenen turmassa kuollutta haudattiin sunnuntaina Tansanian pääministeri Kassim Majaliwan läsnä ollessa Ukaran saarella Victorianjärvellä. Monia kuolleista ei ole pystytty tunnistamaan. Lautta upposi lähellä Ukaran satamaa.

Pääministeri Majaliwan mukaan turmassa kuoli kaikkiaan 126 naista, 71 miestä, 17 tyttöä ja 10 poikaa. Vain 41 lautalla ollutta selvisi hengissä.

Liikenneministeri Isack Kamwelwe kertoi, että lautalla oli yhteensä 265 ihmistä, vaikka sen virallinen kapasiteetti oli noin sata matkustajaa. Ministerin mukaan kaikki lautan toiminnasta vastaavat ihmiset on pidätetty ja kuulustelut on aloitettu. Onnettomuuden tutkimiseksi on myös perustettu erillinen komissio.