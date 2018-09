Syyttäjä vaatii Ruotsin akatemian raiskausepäiltyä vangittavaksi

Ruotsissa syyttäjä vaatii Ruotsin akatemiaa ravistelleessa skandaalissa epäiltyä miestä vangittavaksi. Tukholman käräjäoikeus käsittelee Jean-Claude Arnault'n tapausta tänään viimeistä päivää.

Syyttäjä Christina Voigt perustelee vaatimustaan sillä, että vankeustuomion uhkaama Arnault saattaa paeta ulkomaille. Häntä epäillään kahdesta raiskauksesta vuonna 2011.

Tuomio on määrä langettaa viikon päästä, 1. lokakuuta. Voigt on vaatinut vähintään kolmen vuoden vankeustuomiota. Oikeudenkäynti on pidetty suljetuin ovin raiskaussyytöksen esittäneen naisen toivomuksesta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Hyväksikäyttö- ja häirintäepäilyt akatemiassa ja sen lähipiirissä johtivat siihen, ettei kirjallisuuden Nobel-palkintoa jaeta tänä syksynä.

– Vangitsemismääräys merkitsee, että hänet todennäköisesti tuomitaan, sanoi oikeusasiantuntija ja entinen pääsyyttäjä Sven-Erik Alhem uutistoimisto TT:lle.

Arnault'n asianajajan Björn Hurtigin mukaan on selvää, että Arnault valittaa, jos tuomio on langettava.

Oikeudenkäynnin aikana kuultiin seitsemää todistajaa, joille nainen oli kertonut tapahtumista.