Amerikkalaismediat: Venäjä-tutkimusta valvova apulaisoikeusministeri lähdössä

Yhdysvaltojen apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein on eroamassa tehtävästään tai saamassa potkut, kertovat useat amerikkalaismediat.

Rosensteinin lähdöllä voi olla seuraamuksia erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkinnalle presidentti Donald Trumpin kampanjan Venäjä-yhteyksistä. Rosenstein valvoo tutkintaa, jota Trump on toistuvasti kutsunut "ajojahdiksi". Rosenstein on puolustanut Muellerin tutkimuksia tarmokkaasti, vaikka presidentti on luonnehtinut niitä demokraattien johtamaksi salajuoneksi.

Rosenstein on ollut viime päivät liemessä, koska hänen kerrottiin New York Timesin mukaan ehdottaneen Trumpin puheiden nauhoittamista hallintoa riivaavan kaaoksen paljastamiseksi. Lisäksi Rosenstein oli lehden mukaan puhunut kabinetin jäsenten kanssa turvautumisesta perustuslain 25. lisäykseen, jotta presidentin voisi erottaa.

Uutisen tultua julki Rosenstein kiisti ajavansa presidentin syrjäyttämistä. Nimettömän lähteen mukaan Rosenstein oli sanonut puhuneensa sarkastisesti.

Jos Rosenstein jättää tehtävänsä, saattaa hänestä tulla todistaja Muellerin tutkimuksissa. Niissä selvitetään myös Trumpin epäiltyjä yrityksiä peukaloida oikeusprosesseja.

Rosenstein vieraili tänään Valkoisessa talossa tapaamassa kansliapäällikkö John Kellyä.

Sekä demokraatit että monet republikaanit ovat yrittäneet varoittaa Trumpia olemaan puuttumatta Muellerin tutkimuksiin.

