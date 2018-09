Löfven ei jatka Ruotsin pääministerinä, keskustelut uudesta hallituksesta alkuun ylihuomenna

Ruotsin valtiopäivien puhemies Andreas Norlén aloittaa keskustelut puoluejohtajien kanssa uudesta hallituksesta ylihuomenna, kertoo valtiopäivät.

Puhemies voi yrittää hallituksen muodostamista neljästi. Jos hän ei onnistu, ovat edessä uudet vaalit.

Nykyinen pääministeri Stefan Löfven hävisi luottamusäänestyksen aikaisemmin tänään. Hän ei eronnut itse, koska katsoi pääministerin paikan kuuluvan suurimman puolueen puheenjohtajalle.

Löfven hävisi äänestyksen valtiopäivillä luvuin 204–142. Tulos oli odotettu.

Löfvenin kaatoivat porvariblokki ja ruotsidemokraatit. Jos Löfveniä vastaan olisi äänestänyt vähemmän kuin 175 edustajaa, hän olisi saanut jatkaa toimessaan.

Seuraavaksi Norlén aloittaa pääministerikandidaatin etsinnän. Ensimmäinen tarjokas lienee maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson.

– Pallo on nyt puhemiehellä, niin se menee. Valtiopäivät on nyt päättänyt, että tämän hallituksen on mentävä, Kristersson kommentoi äänestyksen jälkeen.

Kristerssonin mukaan hän pyrkii rakentamaan mahdollisimman laajaa yhteistyötä, koska tulevat uudistukset vaativat sitä. Kristersson toisti kuitenkin jälleen, ettei ruotsidemokraattien tuki tule kysymykseen.

Mikäli Kristersson ei saa hallitusta kokoon, tehtävää voidaan tarjota myös Löfvenille, josta saattaa näin tulla vielä uudestaan Ruotsin pääministeri.

Koska toimivaa hallituspohjaa ei ole näköpiirissä, odotetaan tunnustelujen kestävän pitkään.