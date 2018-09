Lihakauppiaat ja vegaaniaktivistit sotajalalla Ranskassa – kauppiaat haluavat suojelua, aktivistit syyttävät kansanmurhasta

Ranskassa lihakauppiaat ovat joutuneet vaikeuksiin "radikaalien vegaanien" hyökkäysten takia. Yksi viimeisimmistä tapauksista tapahtui viime viikolla, jolloin Pariisin läheisessä Saint-Arnoult-en-Yvelinesissä paikallisen lihakaupan ikkuna kivitettiin.

Kaupan omistaja Elisabeth Cure kertoi tietävänsä, että kyseessä oli vegaaniryhmä, sillä tekijät jättivät paikan päälle viestin, jossa käskettiin lopettamaan eläinten sorto. Tekijät ovat jättäneet samanlaisia viestejä aikaisemminkin.

Tilanne on yltynyt niin, että lihakauppiaiden liitto, johon kuuluu 18 000 yritystä, pyysi kesällä suojelua hallitukselta. Liiton mukaan tämän vuoden aikana 17 lihakaupan ikkunoita on rikottu ja ilkivaltatapauksia on ollut kymmeniä.

Eläinaktivistit ovat perinteisesti kampanjoineet mielenosoituksissa ja erilaisilla kampanjoilla, mutta viime vuosina suorasta toiminnasta on tullut yleisempää.

Yksi aktivistiryhmistä on Boucherie Abolition -ryhmä, joka kertoo taistelevansa" teurastamiseksi kutsutun kansanmurhan lakkauttamisen puolesta".

– Eläinten jalostamisen ei pitäisi olla ura. Metodit ovat väkivaltaisia, ryhmän edustaja Solveig Hallon sanoo.

Hallon ei kerro, onko ryhmä lihakauppaiskujen takana.

Aktivistiryhmät osoittivat viime viikolla mieltään useiden lihakauppojen edessä. Pariisissa tavoitettu mielenosoittaja ei tuominnut iskuja kauppoihin.

– Meidän rajamme on ihmisiin kohdistuva väkivalta, Vincent Aubry sanoi.

Lihakauppiaiden liitto syyttää vegaaniaktivisteja oman ideologinsa tuputtamisesta.