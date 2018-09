Pelko brexit-neuvotteluiden epäonnistumisesta varjostaa taloutta

Brexit-neuvottelut ovat pysyneet takalukossa, ja pelot hallitsemattomasta erosta ovat viime viikkoina kasvaneet. Sunnuntaina Britannian eroon on aikaa tasan puoli vuotta.

Mitä Britannian lähtö ilman sopimusta tarkoittaisi?

Suomen Pankin ennustepäällikkö Juha Kilponen arvioi, että sopimukseton ero tietäisi isompaa riskiä koko Euroopan talouskehitykselle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Brexit on haitallisin Britannialle itselleen, mutta ero ilman sopimusta vaikeuttaa kauppaa niin paljon, että muidenkin Euroopan maiden näkymät heikentyvät.

– Vaikutus on selvästi negatiivisempi, ja vaikutukset tulevat heti, Kilponen sanoo.

Eroneuvotteluiden vaikeudet tulivat toden teolla pinnalle edellisviikolla, kun EU-maat tyrmäsivät Salzburgissa Britannian ehdotuksen tulevasta suhteesta.

Pääministeri Theresa Mayn tulkittiin tulleen nöyryytetyksi, ja neuvotteluiden ajautuneen umpikujaan. Tiukkaan sävyyn puhui varsinkin Ranskan presidentti Emmanuel Macron, joka painotti, ettei EU:lle vahingollista sopimusta tultaisi ikinä hyväksymään.

Eroneuvotteluiden kariutuminen tarkoittaisi todennäköisesti sitä, että Britannia jättää EU:n kertarysäyksellä, ilman siirtymäaikaa. Kauppaan sovellettaisiin silloin Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjä.

EU:n alueella ei peritä tulleja. Jättäessään unionin Britannia menettää pääsynsä EU:n sisämarkkinoille, minkä takia tulleista pitää sopia uudelleen. Jos sopimusta ei ole, tullit määräytyvät WTO:n yleisten sääntöjen mukaan ja rajamuodollisuudet otetaan käyttöön.

Suomessa varpaillaan on ollut varsinkin metsäteollisuus, joka on pelännyt tullien nousevan tuntuvasti nykyisestä nollasta. Britannia on alan teollisuudelle kolmanneksi tärkein vientimaa Saksan ja Kiinan jälkeen.

Kauppapolitiikan päällikkö Eeva Korolainen Metsäteollisuus ry:stä kuitenkin rauhoittelee ainakin tulleihin liittyviä pelkoja.

Tuorein tieto on, että paperi, kartonki ja sellu olisivat välttymässä tullilta, vaikka brexit-neuvottelut kariutuisivatkin. Syynä on se, että EU ja Britannia ovat mukana globaalissa sopimuksessa, jossa on säädetty tullittomuudesta.

Vanerin tilanne on hankalampi, koska se on sopimuksen ulkopuolella, ja tulli voisi nousta 10 prosenttiin. Koko suomalaisen metsäteollisuuden viennistä vaneria on kuitenkin pieni osa.

Korolainen muistuttaa, että tullit ovat vain yksi brexitin aiheuttamista konkreettisista murheista. Lisää kustannuksia ja viivytyksiä aiheuttavat todennäköisesti myös rajamuodollisuudet.

Terveysalan laitteita ja digitaalisia ratkaisuja valmistava Planmeca on jo huomannut kysynnän vähentyneen, ja se seuraa brexit-neuvotteluita huolestuneena.

Myyntijohtaja Jouko Nykänen kertoo, että sekä Britannian julkinen puoli NHS että yksityiset terveysalan yritykset ovat vähentäneet selvästi investointejaan ja ajaneet jopa osin palveluitaan alas. Ostopäätöksiä on laitettu jäihin muun muassa sen takia, että punnan kurssi on heikentynyt voimakkaasti.

– Epävarmuus on aina pahin. Kaikilla markkinoilla epävarmuus on aina se, joka pysäyttää asioita eniten, Nykänen sanoo.

Britannian markkina on suomalaisyhtiölle tärkeä. Muun muassa röntgenlaitteita ja hammashoitoyksiköitä valmistava yhtiö on varautunut erilaisiin brexit-vaihtoehtoihin tehostamalla toimintaansa maan sisällä ja monipuolistamalla jakeluverkostoaan.

Terveysteknologia on hyvin säädeltyä, ja alalla toimivat yritykset joutuvat sopeutumaan laajaan kirjoon erilaisia viranomaisvaatimuksia.

EU:n sisällä kauppaa helpottaa se, että säännöt ovat suurelta osin yhteneväiset.

– Jos Britannia ei olisi enää mukana sääntelyn harmonisoinnissa, se tietäisi lisää työtä. Uskon, että Britannia kuitenkin edelleen haluaa pyrkiä yhdenmukaisuuteen ja tehokkuuteen, kun kyse on näin tärkeästä asiasta kuin terveydestä.

Suomen Pankin Kilponen uskoo, että sekä EU että Britannia haluavat löytää ratkaisun, koska ero ilman sopimusta olisi kaikkein huonoin vaihtoehto.

Tavaroiden, palveluiden ja ihmisten liikkuminen rajan yli vaikeutuu merkittävästi, jos rajamuodollisuudet palautetaan.

– Sekä viennille että tuonnille voi tulla pitkiä viivästyksiä, koska rajamuodollisuuksien käyttöönotto ei tapahdu hetkessä, Kilponen sanoo ja ennakoi, että tilanne brexitin jälkeen voi olla hyvinkin sekava.

Suomen taloudelle isotkaan kaupan ongelmat eivät olisi ravistelevia, koska viennistä vain viitisen prosenttia menee Britanniaan.

Pitkään jatkuva epävarmuus sopimuksesta voisi hänen mukaansa aiheuttaa vielä lisää harmia, jos se heijastuu edelleen rahoitusmarkkinoille.

Hallitsematon ero heikentäisi myös Suomen kasvunäkymiä.

– Vaikutus Suomen kasvulukuihin olisi negatiivinen, mutta ei puhuta prosenttiyksiköistä, vaan niiden kymmenyksistä, Kilponen arvioi.

Viimeisimmän ennusteen mukaan talous kasvaisi ensi vuonna hyvää 2,2 prosentin tahtia.