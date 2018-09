Kavanaugh saattaa jäädä vaille korkeimman oikeuden tuomarin virkaa, arvioi Ulkopoliittisen instituutin Aaltola – "Harvoin on savua ilman tulta"

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomariksi esitetty Brett Kavanaugh saattaa hyvinkin jäädä vaille tavoittelemaansa virkaa, arvioi ohjelmajohtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista.

Tähän mennessä ainakin kolme naista on syyttänyt Kavanaugh'ta seksuaalisesta ahdistelusta ja epäasiallisesta käytöksestä opiskeluaikoinaan. Aaltolan mukaan epäilykset ovat tuoneet republikaanipuolueelle niin paljon poliittisia paineita, että presidentti Donald Trump voi päätyä esittämään virkaan jotakuta toista henkilöä.

Yhdysvalloissa on silloin tällöin aiemminkin sattunut, että presidentin ehdokas korkeimman oikeuden tuomariksi on herättänyt runsaasti ristiriitoja. Tällöin tuomariehdokas on yleensä itse vetäytynyt, kertoo Aaltola.

– Näin presidentti on pystynyt säilyttämään kasvonsa.

Nimitys sataisi demokraattien laariin

Yhdysvaltain korkein oikeus pyrkii olemaan politiikan yläpuolella, mutta ainakin Kavanaugh'n tapauksessa uuden tuomarin valinnasta on tullut poliittisesti hyvin herkkä prosessi. Jos Kavanaugh nimitetään, päätös sataa Aaltolan mukaan todennäköisesti demokraattipuolueen laariin kongressin tulevissa välivaaleissa.

– Se nostattaisi äänestysinnokkuutta nuorten ja naisten keskuudessa, jotka äänestäisivät todennäköisemmin demokraatteja.

Toisaalta konservatiivisen tuomarin nimitys korkeimpaan oikeuteen olisi republikaaneille pitkäaikainen voitto. Tilaisuutta nimitykseen ei osu joka presidenttikaudelle, sillä Yhdysvalloissa korkeimman oikeuden tuomarit nimitetään eliniäksi. Käytännössä osa heistä on jättäytynyt omasta pyynnöstään eläkkeelle noin 70–80 vuoden iässä.

Republikaaneistakin osa epäröi nimitystä

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomariehdokkaista tehdään normaalistikin taustaselvitys, Aaltola toteaa. Vaikka Trump on määrännyt FBI:n lisäselvitykselle vain viikon määräajan, se voi silti Aaltolan mukaan tuoda esille jotain oleellista.

– Kyllä se saattaa tuoda. Harvoin on savua ilman tulta, sanoo Aaltola.

Aaltolan mukaan varmaa on ainakin se, että Kavanaugh'n sopivuudesta tai sopimattomuudesta virkaan keskustellaan vielä vilkkaasti ennen kuin senaatti tekee päätöksensä. Republikaaneilla on senaatissa enemmistö äänin 51–49, mutta ainakin kahden naispuolisen republikaanisenaattorin arvellaan suhtautuvan Kavanaugh'n nimitykseen epäilevästi.

– Kaikkein nolointa olisi, että nimitys vietäisiin äänestykseen ja republikaanit häviäisivät.