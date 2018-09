Koreoiden johtajat vai kongolainen gynekologi?

Taustalla on Trumpin rooli Pohjois-Korean saamisessa ainakin puheiden tasolla sitoutumaan ydinaseriisuntaan.

Suurimmat suosikit rauhan Nobelin saajiksi ovat kertoimien perusteella Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un, jotka ovat tänä vuonna tavanneet jo kolme kertaa ja luvanneet pyrkiä rauhansopimukseen maidensa välillä. Koreoiden välien lämpeneminen on huomattavaa, sillä vielä viime vuonna välit olivat hyiset.

Silti vuosia ydinaseilla uhitelleen ja maataan rautaisella otteella johtavan Kimin palkitseminen epäilemättä nostattaisi myös kritiikkiä.

Nobel-palkintojen saajat julkistetaan maanantaista lähtien, ja perjantaina on vuorossa eniten huomiota saava eli rauhanpalkinto.

Jos palkintoa ei anneta Korean niemimaan diplomatiaan osallistuneille, on yksi kärkiehdokkaista kongolainen lääkäri Denis Mukwege. Arvostettu gynekologi on hoitanut sairaalassaan Kongon demokraattisessa tasavallassa tuhansia joukkoraiskausten uhriksi joutuneita naisia ja noussut alansa johtavaksi asiantuntijaksi maailmassa. Mukwege on työllään kiinnittänyt huomiota seksuaaliseen väkivaltaan, joka on monien konfliktien karmaiseva sivutuote.

Vahvana ehdokkaana on pidetty myös YK:n pakolaisjärjestöä, joka voitti Nobelin rauhanpalkinnon vuosina 1954 ja 1981.

Nobel-komitea on kertonut, että tänä vuonna palkinnon saajaksi on 331 ehdokasta. Ehdokkaiden nimiä ei kerrota julkisuuteen.

Trump itse ei panisi pahakseen, jos Nobelin saisi. Toukokuussa toimittaja kysyi häneltä Valkoisessa talossa, ansaitseeko hän mielestään rauhanpalkinnon.

– Kaikki ovat sitä mieltä, mutta itse en ikinä sanoisi sitä, Trump sanoi hymyillen.

– Haluan saada tämän valmiiksi. Palkinto, jonka haluan, on voitto koko maailmalle, presidentti jatkoi viitaten Pohjois-Korea-neuvotteluihin.

On kuitenkin seikkoja, jotka tekevät Trumpin Nobelista epätodennäköisen. Palkinnosta päättävä Norjan Nobel-komitea on usein antanut tunnustuksen henkilöille ja järjestöille, jotka edustavat liberaalia demokratiaa ja moninapaista maailmanjärjestystä – juuri sellaista kansainvälistä yhteistyötä, jonka vastustajana Trump on nähty.

2000-luvulla palkinnon on saanut kolme yhdysvaltalaispoliitikkoa, jotka kaikki ovat olleet demokraatteja: Jimmy Carter vuonna 2002, Al Gore vuonna 2007 sekä Barack Obama vuonna 2009. Trumpin palkitseminen vaatisi siis Nobel-komitealta ideologista täyskäännöstä.